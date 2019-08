Pepo: los resultados de las pericias hechas en La Plata del accidente estarán el martes

Así lo informó la defensa del cantante de cumbia, quien manejaba la camioneta que volcó y provocó la muerte de dos personas

La defensa del cantante de cumbia Rubén Darío "El Pepo" Castiñeiras informó hoy que el próximo martes 20 de agosto se conocerán los resultados de las pericias accidentológicas realizadas a la camioneta que conducía el músico cuando volcó en la madrugada del 20 de julio, provocando la muerte de dos personas.



"Ayer comenzaron el trabajo el perito de la parte de los particulares damnificados, el nuestro y el perito por parte de la fiscalía, y demoran porque se tienen que poner de acuerdo, tienen que evaluar la velocidad final, el comportamiento en el manejo, como está la mecánica del vehículo y varias cuestiones", dijo a Télam Walter Cormace, abogado del cantante.



El resultado de esta parte de las pericias, que se inició ayer en la Asesoría Pericial La Plata y que en principio se informó que se conocería durante la misma jornada, finalmente se difundirá el próximo martes a la mañana ya que "hay demora porque hay mucho por analizar", según dijo Cormace.



“Si se confirma que la velocidad final eran los 83 kilómetros que marcó la aguja del velocímetro, es favorable, por eso creemos que el resultado será optimo, al igual que lo que determinen sobre el estado del conductor”, señaló ayer el letrado al llegar a la sede de la Asesoría Penal, en el barrio Hipódromo de La Plata.



Al ser consultado sobre el estado de salud del cantante, el abogado indicó que "El Pepo está mal, no está bien anímicamente. No está bien, está deprimido y muy caído", indicó.



Por otro lado, comentó que presentaron un incidente de morigeración y que están a la espera de que la fiscal pida la prisión preventiva para que se de curso a ese recurso.



"Una vez que la fiscal pide la prisión preventiva, ahí entraría a jugar el incidente de morigeración que nosotros con antelación presentamos para que se pueda morigerar la pena con prisión domiciliaria", agregó.



"El Pepo" está detenido en una comisaría de Chascomús, imputado por "doble homicidio culposo agravado" por la muerte de su representante, Ignacio Abosaleh, y del trompetista Nicolás Carabajal, quienes viajaban en la camioneta Honda CRV junto a la corista Romina Candia, que sufrió lesiones al igual que el cantante.



Las pericias toxicológicas practicadas hasta ahora arrojaron que el músico había consumido cocaína y marihuana, pero no alcohol, antes del accidente.



Los defensores del cantante sostienen que el día del accidente en la madrugada del sábado 20 de julio en la ruta provincial 63, a la altura de Dolores, había bancos de niebla y que "El Pepo" les dijo que “algo se le cruzó en el camino”.