Toda la expectativa puesta en el súper pozo del Cartonazo, que regala $300 mil

Con la publicación de la última tanda de números para cotejar con el cupón hoy se define si hay o no ganadores de la semana

Un pozo casi único, de $300 mil, que sólo tuvo un equivalente en noviembre del año pasado, podrá llevarse hoy uno o más lectores (a repartir de ese caso) de EL DIA con un nuevo cierre de ronda del Cartonazo. Después de la acumulación del premio a lo largo de seis semanas, durante las cuales se fueron sumando sucesivamente de a $50 mil, esta tarde, una vez que el reloj marque las cinco, habrá, si algún vecino de la Región logra obtener la combinación de los 15 números que se requieren, un ganador de todo ese dinero.

Llegó el miércoles, el día de la semana que se define el juego, después de que el diario entregó con su versión papel los cupones de la propuesta y publicó, día tras día, los números que los participantes deben cotejar con su cartón. Los lectores que hayan seguido todas las instancias de la semana de esta suerte de “bingo” y hayan logrado acertar toda la tanda numérica tendrán que acercarse con la tarjeta ganadora a esta redacción (diagonal 80 Nº 815) antes de las 17.

Esta vez, la ilusión de llevarse el premio tiene otra dimensión, pues un pozo de $300 mil, que sólo, como se dijo, se formó una única ocasión en la historia del juego y nunca superó esa cifra, provoca una enorme expectativa entre los lectores.

Como siempre, se aclara que, si se registra más de un ganador, el pozo se distribuye en partes iguales, una situación que ha ocurrido en varias oportunidades.

No tirar los cartones

Aunque no se gane el Cartonazo, los lectores no deben tirar los cupones, pues tienen otra chance. Y es que, se sabe, las boletas no ganadoras de este mes pueden participar del sorteo de un televisor de 32 pulgadas que se pondrá en juego el último día hábil de agosto.

Participar es sencillo, ya que los lectores deben completar los cupones con sus datos personales y depositarlos en las urnas ubicadas en la sede del diario.

Cabe indicar que los únicos cupones que pueden participar son los de el mes en curso.