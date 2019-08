Se cristalizó la llegada de Rulli al fútbol francés

El arquero ex Estudiantes Gerónimo Rulli es nuevo jugador del Montpellier de Francia a préstamo cedido por Real Sociedad de España hasta el 20 de junio de 2020, señaló hoy la prensa española.



Rulli, de 27 años, reemplazará al francés Benjamin Lecomte, quien jugará en el Mónaco, pero el Pincha no recibirá dinero ya que se trata de una cesión y no de una transferencia.



El arquero nacido en La Plata, de 1,89 metros de estatura y 84 kilos, se destaca por ser muy efectivo en el juego aéreo y rápido con la salida del balón utilizando el pie, destacó el club francés en un comunicado.



El presidente del Montpellier, Laurent Nicollin, se mostró conforme con la llegada del argentino y expresó: "Estoy encantado con la contratación de Rulli, espero que sea una buena temporada para él y para el club".



Por su parte Rulli señaló: "Me pone feliz iniciar esta nueva etapa de mi vida y de estar aquí en mi nuevo equipo. Ahora el objetivo es ganar el máximo de partidos y realizar una buena temporada".