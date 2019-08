Los $300.000 del Cartonazo se destinarán a los ahorros y gastos de un viaje a Europa

Francesco Simonutti Y Adrián Reynoso tuvieron los 15 aciertos y se quedaron con el súper pozo. Mañana empieza una nueva ronda

| Publicado en Edición Impresa

Dos lectores del casco urbano platense se quedaron con los 300.000 pesos que estaban en juego en el súper Cartonazo de EL DIA. Francesco Simonutti (de 30 años); y Adrián Reynoso (de 54 años) ya están pensando que van a hacer con el premio. El primero piensa en ahorrar; mientras que el segundo afrontará los gastos que dejaron su estadía en un congreso en Europa sobre Lenguaje de Señas y el paso por una competencia internacional de básquet en Polonia.

La suma de 300.000 pesos es el máximo pozo que se entregó hasta el momento con el Cartonazo de EL DIA.

Simonutti tiene 30 años, vive cerca del estadio de Estudiantes, se dedica al trabajo de mensajería y alterna con su abuela el control de los cupones del Cartonazo cada semana.

“Mi abuela es quien siempre compra el diario y como yo voy muy seguido a visitarla, ahí consigo el cartón y voy tachando los números. Hoy cuando me enteré estaba con ella”, relató Francesco, emocionado por haber sido uno de los ganadores del pozo récord que ayer repartió 300.000 pesos.

Respecto a convertirse en uno de los ganadores, expresó: “Fue una sorpresa para mí porque la verdad no me lo esperaba. Fue pura suerte. Venía llenando hace rato los cartones y no me salía nada. Así que hoy -por ayer- hubo algo en el destino que quiso que tenga este golpe de suerte”.

Consultado sobre qué piensa hacer con el premio, respondió: “Por ahora lo voy a ahorrar. Después veré en qué lo gasto. Estoy muy feliz y agradecido”.

Mientras que Reynoso, de 54 años, es empleado público, vive cerca de Plaza Perón, de 25 y 60. Asegura que no hay una semana que deje pasar sin jugar. La excepción fue cuando el mes pasado viajó a Europa para participar del Congreso de la Federación Mundial de Personas Sordas, que se desarrolló en París, y asistió a los partidos de la selección argentina de básquet de sordos en Polonia.

Marcela, esposa de Adrián, relató respecto al momento en que él le contó que había ganado: “Fue muy loco. Me dice ‘gané El Cartonazo’ y yo me reí. Le dije ‘yo hasta que no te vea con la foto del diario EL DÍA no te creo’. Y me dice ‘vas a tener que pedirme disculpas de rodillas’”. Luego, tras chequear los números, ella seguía sin creerlo. “Entonces se fue al diario y me manda la foto. Tuvo suerte”.

Adrián es sordo desde los 6 años por consecuencia de un cuadro de meningitis. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el San Pío y actualmente es profesor de lengua de señas.

Al congreso fue a presentar un proyecto de tecnología para sordos. Sobre eso, Adrián contó: “El viaje lo pude costear porque hubo gente particular que me ayudó. Pero no es justo que vaya a hacer un trabajo para la comunidad sorda y que el gobierno no sea quien apoye, en ninguna dependencia oficial”.

Por eso, el premio ya tiene destino: “Estoy muy contento. Gracias al diario voy a devolver la plata a los que me ayudaron”. También, sumó Marcela, llega su cumpleaños y el de su hijo: “Vamos a poder hacernos un lindo regalo”.

PARTICIPAR ES SENCILLO

Participar del Cartonazo de EL DIA es muy sencillo. Mañana, con la edición en palel de EL DÍA se entregará el cupón de la nueva ronda.

En tanto, desde el sábado y hasta el miércoles se publican los números que los lectores deben cotejar con los que figuran en sus cupones, o seguirlos a través de la programación de FM Exito (99.1).

Una vez completada la ronda, aquel que logra reunir quince coincidencias se convierte en el ganador del pozo, que en esta oportunidad será de 50.000 pesos.

Es importante remarcar que el lector que logre reunir 15 coincidencias en su tarjeta tiene que llamar al diario al 425-0101 o presentarse en sus oficinas en Diagonal 80 N°815 el día que termina la semana del juego, es decir el miércoles en el horario de 11 a 17.

En tanto, para aquellos lectores que no logren ganar el pozo del Cartonazo hay una segunda oportunidad. Es que las tarjetas no ganadoras pueden jugar por un televisor que se sortea el último día hábil de cada mes. Para eso, deben completarlas con los datos personales, y depositarlas en las urnas habilitadas en cualquiera de las receptorías del diario o bien en las oficinas de diagonal 80 Nº 815/817.