Brasil amenaza con salir del Mercosur si los K llegan al gobierno y cierran la economía

El ministro de Economía de ese país apuntó contra la fórmula presidencial del Frente de Todos y abrió el paraguas

Brasil abandonará el Mercosur en caso de que la Argentina se oponga, en un eventual gobierno del candidato Alberto Fernández, a la apertura comercial del bloque económico del que también participan Uruguay y Paraguay, afirmó el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes. “El Mercosur es un vehículo para que abramos la economía y si (Cristina Fernández de) Kirchner entra y quiere cerrar la economía, salimos del Mercosur”, dijo Guedes en San Pablo.

El ministro afirmó que Brasil no debe ser afectado por la inestabilidad financiera argentina y se hizo una pregunta desafiante: “¿Desde cuándo Brasil necesita de la Argentina para crecer?”.

La Argentina es el tercer socio comercial de Brasil, detrás de China y Estados Unidos, y el primer destino de manufacturas producidas en las fábricas brasileñas.

“No tengo miedo ni de la desestabilización de la Argentina ni de la pelea comercial (entre China y Estados Unidos); no tengo miedo de ser tragado por la crisis internacional porque no nos vamos a caer si hacemos las cosas bien”, subrayó Guedes.

La declaración sobre la amenaza de salir del Mercosur se suma a las declaraciones que Bolsonaro realizó en las últimas horas contra Fernández, luego de la victoria que obtuvo en las PASO sobre Macri.

“Delincuentes de izquierda pueden volver al poder en la Argentina”, afirmó Bolsonaro en un acto oficial en el estado de Piauí, al responder a la declaración de “misógino, racista y violento” dada por Fernández contra el presidente brasileño.

Fernández había respondido así a otra declaración hecha el lunes por Bolsonaro, en la cual dijo que tras las PASO había riesgo de que argentinos, bajo un eventual gobierno peronista, puedan generar una crisis migratoria como la registrada por los venezolanos en el norteño estado brasileño Roraima.

Repudio del PJ

En ese contexto, senadores del peronismo presentaron un proyecto de resolución para rechazar las declaraciones de Bolsonaro contra Alberto Fernández. Algunos legisladores confeccionaron un documento en el cual rechazaron las “expresiones vertidas ante la opinión pública” por el mandatario del país vecino.

En el proyecto, manifestaron su “preocupación por la intromisión evidente en los asuntos de política interna argentina, generando con dichas expresiones una ofensa a la decisión soberana de sus habitantes”.

Además, pidieron a la Cancillería argentina “instar a la república hermana del Brasil, por vía diplomática, a continuar resguardando el vínculo histórico, permanente y futuro que une en hermandad a ambos pueblos, el cual debe ser celosamente preservado”.

Advertencia de Venezuela

Mientras, el número dos del chavismo venezolano, el capitán Diosdado Cabello, advirtió a Alberto Fernández que “no vaya a creer que lo eligieron porque es él” y sostuvo que “el único” que “entendió” al pueblo argentino “fue (el ex presidente) Néstor Kirchner”.

“Me alegro mucho por el esfuerzo y el valor del pueblo argentino”, dijo Cabello al opinar sobre el resultado de las PASO. “Ojalá, Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él”, agregó. Según Cabello, “Néstor Kirchner entendió y se ganó el corazón de los argentinos, y no solo de los argentinos, sino de los revolucionarios y revolucionarias de todo el continente, por su valor, su esfuerzo, su desprendimiento, su entrega y por no caerse a coba (mentir)”.