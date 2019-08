Polémica por un video en el que Vidal “visita” a una víctima de violencia de género 

En las últimas horas circuló en redes un video de la gobernadora María Eugenia Vidal golpeando la puerta de un presunto acosador de una chica que vive en el Barrio Carlos Gardel, en la localidad de El Palomar, situación en que las mismas redes sociales descubrieron a la víctima como protagonista de un spot anterior de la misma Vidal, entonces elogiando que ella, llamada Natasha, y su madre, se dedicaban a hacer huevos de pascua y otras artesanías como emprendimientos para ganarse la vida.

El video, que es de abril de este año y que ayer comenzó a viralizarse en las redes sociales, muestra en la siguiente escena a la gobernadora de espaldas, caminando por el interior del barrio, escoltada por otras tres mujeres. Golpea a una puerta. Nadie contesta pero igual dice:

"Buen día Horacio. Soy María Eugenia Vidal, la gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir. Solo para decir que estuve reunida con (dice el nombre de la joven) y con su hija (dice el nombre de la madre). Que ya sé lo que está pasando. Que me contó que te denunció y que vamos a seguir acompañándola. Va a venir un fiscal a verla para que haga de nuevo una denuncia. Así que solamente para que sepas que la estamos acompañando y que la vamos a acompañar para que no le pase nada. Era solamente eso. Hasta luego".

Después de terminar su diálogo con la puerta blanca, Vidal se marcha. Un graph sobreimpreso en el video con una tipografía distinta a la que usa habitualmente el equipo de comunicación oficial dice: "No desperdiciemos la oportunidad de tener una gobernadora sin miedo"

Esa parte de video la subió, según señalan en redes, el senador Alfredo De Angeli, destacando la importancia de "votar a una gobernadora que no tiene miedo". Lo que seguramente no imaginaba De Angeli es que el tema se iba a convertir en un búmeran de comentarios en contra.

"No tenemos idea quién lo difundió, y si es que lo tuiteó (Alfredo) De Angeli, eso no indica que se lo haya pasado para que haga campaña. Alguien lo filtró, bien o malintencionadamente, pero no fue nadie que forme parte de la campaña de María Eugenia Vidal", indicaron desde el comando de campaña provincial. Sobre el tema puntualizaron que luego de aquella intervención de Vidal ante la puerta del presunto acosador, intervino un fiscal de El Palomar y ordenó que Natasha contara con un botón antipánico.

La gobernadora dijo que iba a cuidar a las y los bonaerenses, sin embargo queda demostrado que con @mariuvidal en la provincia no hay #NiUnaMenos — Malena Galmarini (@MalenaMassa) August 16, 2019

Si el video de Vidal es cierto es una gravísima violación a los Derechos de la victima. Un ejemplo de todo lo q no hay q hacer. #violenciadegenero — María José Lubertino (@Lubertino) August 16, 2019