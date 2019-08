Visitantes: el cuento de la buena pipa

Se confirmó que los de Independiente no vendrán a La Plata. Todos los matices de un tema que no tiene una solución a la vista

Las dirigencias de Estudiantes e Independiente no alcanzaron un acuerdo para la presencia de público visitante en el partido que ambos equipos jugarán el lunes próximo en el estadio Ciudad de La Plata por la tercera fecha de la Superliga. Otra vez una piedra en el zapato para un problema que no tiene solución a la vista, ni culpables, ni futuro.

La idea primaria, aprobada por la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte, (Aprevide), era que los hinchas del Rojo ocuparan la tribuna Norte. Pero los directivos de Independiente se negaron al compromiso de reciprocidad para cuando Estudiantes tuviera que jugar en el Libertadores de América, sin explicar los motivos.

Por esa razón, tal como se venía informando en los últimos días, este lunes desde las 20 solo habrá hinchas locales en el Único de La Plata, donde Estudiantes albergó simpatizantes de Aldosivi de Mar del Plata en la primera fecha de la temporada. Y anteriormente a los de Banfield y Nacional de Montevideo. Y en donde hace pocos días se jugó un compromiso por Copa Argentina con dos parcialidades presentes, las de Boca y Almagro. ¿Quién podrá encontrarle una solución a este problema que lleva casi una década estableciendo diferencias, injusticias y un debate en el cuál nadie quiere hacerse cargo?

LOS MIL MATICES DE UN PROBLEMA SIN SOLUCIÓN

La raíz del conflicto de la falta de hinchas visitantes está bien abajo del suelo y tiene tantas ramificaciones como miradas al costado. Hay todo tipo de situaciones irregulares alrededor.

Entre ellas se encuentra el propio Independiente, que en la segunda fecha iba a recibir hinchas de Newell’s, en reciprocidad porque la Lepra había abierto las puertas de su tribuna visitante en el torneo pasado. El partido, por problemas de agenda, se postergó para más adelante, también con dos parcialidades presentes. Entonces ¿por qué el Rojo puede recibir hinchas de Newell’s pero no de Estudiantes? ¿Acaso no hubo público de los equipos ecuatorianos en las fases pasadas de la copa Sudamericana?

Racing, quien también se rehusó a venderles entradas a los hinchas de Estudiantes en la Copa Superliga, en la primera fecha le dio un sector de la bandeja alta a los hinchas de Unión. Todo muy poco claro.

Lo mismo ocurre con Boca, River y San Lorenzo. Los tres aducen tener vendida la totalidad de la capacidad de sus estadios con sus propios hinchas. Pero cuando juegan copa Libertadores no tienen problemas en entregarles la tribuna visitantes a los equipos rivales.

Los clubes de la Ciudad de Buenos Aires, como están regulados por otro organismo de seguridad, se amparan en otras reglas aunque jueguen en el mismo torneo. Lo mismo ocurre con clubes de Córdoba, Mendoza y Santa Fe. ¿No sería más razonable que los 20, 22 o 24 equipos de Superliga deban respetar los mismos requisitos? ¿Por qué Boca y River pueden llevar a sus hinchas a Mendoza y los dos clubes de La Plata no? ¿Por qué en el Interior del país está permitida la venta de entradas para hinchas neutrales y eso no puede suceder en el área del Gran Buenos Aires?

En este beranjenal están los clubes que no quieren recibir visitantes por el costo económico que eso significa. Por ejemplo, en el estadio Único abrir las puertas de la tribuna visitante puede ser un dolor de cabeza si no van más de mil personas. Porque entre operativos de seguridad y empleados de Utedyc, los clubes pierden dinero y prefieren tener ese sector inhabilitado o destinarlo a sus propios hinchas.

En este abanico de contratiempos existen clubes que no quieren recibir visitantes porque no tienen capacidad en sus estadios. O, mejor dicho, deberían someterse a refacciones que le demandarían un dinero que hoy en día nadie puede invertir.

Y hay clubes que no quieren hinchas visitantes porque no saben cómo organizar una venta de entradas limitada. Por ejemplo, si tienen 2 mil entradas a disposición, están entre la espada y la pared porque no saben cómo “decirles que no” a los barras, que siempre tienen que estar presentes. Entonces no son pocos los clubes que prefieren este sistema de veda de espectadores.

Entre tanto, es bueno recordar que para que 2 mil o 5mil hinchas se trasladen de un barrio/ciudad a otra deben movilizarse una buena cantidad de policías y/o gendarmes. En tiempos donde la inseguridad toca el timbre de cada casa a veces el fútbol se convierte en un motivo poco productivo. Este motivo también muchas veces es protagonista de la falta de dos parcialidades en el fútbol argentino, el único o de los pocos que no tienen dos hinchadas presentes.

El Pincha se perderá alrededor de 3 millones de pesos por no recibir hinchas visitantes

ESTUDIANTES VENDE ENTRADAS PARA SUS HINCHAS

A todo esto el Pincha, que tendrá todo el estadio a su disposición en el partido ante el Rojo, informó que el lunes desde las 16 se habilitarán las boleterías ubicadas en la avenida 32 y 23 para la venta de plateas, que tendrán un valor oscilante entre los 400 y 1500 para socios y no socios. Pero la cabecera Norte estará cerrada.