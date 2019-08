Una cita con la música del medioevo y los instrumentos de aquella época

El conjunto vocal e instrumental Florilegium Musicum llega al Teatro de Cámara de City Bell para repasar sus casi cuatro décadas de trabajo mostrando una propuesta única y su repertorio de melodías, canciones y danzas populares

Este sábado, a las 20.30, auspiciado por la Asociación Lumen Artis, se ofrecerá en el Teatro de Cámara de City Bell, de Diagonal Urquiza entre Rivadavia y Alvear (462 y 463), un concierto extraordinario a cargo del prestigioso conjunto FlorilegiumMusicum, grupo creado en 1981 en Mar del Plata por su actual directora Graciela Plancic.

El grupo tiene una particularidad: está dedicado a la investigación y difusión de la música antigua de Edad Media, Renacimiento y Barroco, en conciertos tradicionales, didácticos, ciclos y otros eventos. El Conjunto aborda sus interpretaciones con réplicas de instrumentos antiguos como violas da gamba, laúd, cromornos, fídel, flautas, mandora, cornetto, cornamusa, y variada gama de percusiones de parche, madera y metal.

Integrantes: Erica Falczuk soprano, percusión; Gadea Rivera: soprano, percusión; Nadine Pilcic: soprano, flautas, cromornos, percusión; Mariela Acuña: alto, flautas, cromornos, percusión; Graciela Babaman: alto; Mariano Vaccaro: tenor, percusión; Damián Viamonte, tenor, percusión: Daniel Canales, bajo; Maximiliano Smith: bajo, flautas, cromornos; Veronica Giné: viola da gamba, percusión; Pablo Labataglia: flautas, cromornos; Alfredo Bouvier: viola da gamba, percusión; Graciela Plancic: Dirección - dulzaina, mandora, cornamusa, guitarra renacentista, percusión. Invitado: Facundo Rodríguez Marzano: barítono.

“Conocí el Teatro de Cámara de City Bell y me pareció un lugar ideal para presentarnos”

“La Plata es un referente cultural en nuestro país, como lo son Rosario, Córdoba o Buenos Aires, no hay más que mirar la excelencia de la programación de actividades culturales para comprender su importancia. Entonces llegar desde Mar del Plata a presentarnos en La Plata es sin duda un compromiso de magnitud que valoramos muchísimo”, aseguró la directora Graciela Plancic, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, sobre las expectativas que tiene sobre esta presentación en nuestra ciudad.

“Conocí circunstancialmente (por asistir a un concierto) el Teatro de Cámara de City Bell y me pareció un lugar ideal para una presentación del Florilegium Musicum. Será una verdadera satisfacción poder concretar este concierto en esa Sala”, agregó Plancic, egresada de la Universidad Nacional de Rosario.

“Cantares del Bel Trovar y Juglarías” es el nombre del espectáculo que la agrupación creada en 1981, y dedicada a la investigación y difusión de música antigua en conciertos tradicionales y didácticos, ciclos y eventos, ofrecerá en la sala citibelense. Y lo hará con el mismo propósito que anima al conjunto desde hace casi ya cuatro décadas: ser didácticos para que la música antigua, con su magníco legado de melodías, canciones y danzas populares, cada vez alcance a un público más numeroso.

Se trata, según anticiparon, de un programa dedicado a creadores literarios de la Edad Media conocidos como trovadores, y cantares basados en hechos populares surgidos del Mester de Juglaría.

Este conjunto vocal e instrumental difunde la música de los trovadores hasta más allá del descubrimiento de América con voces y más de 25 instrumentos antiguos.

Durante la gala se escucharán cantigas, villanescas y madrigales

“Me enamoré de la Música Antigua desde mi participación en el Conjunto Pro Música de Rosario conjunto del cual forme parte por más de 10 años y cuando llegué a Mar del Plata por circunstancias de la vida por los años 80 fundé el Florilegium Musicum para dedicarme a esa etapa histórica de la música”, contó la directora, que dirigió el Coro Universitario entre 1977 y 1980, y que recientemente fue distinguida por la Organización Federada Argentina de Actividades Corales.

