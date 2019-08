Desde el Gobierno dan señales de que, por ahora, no habrá cambios en el Gabinete

| Publicado en Edición Impresa

El presidente Mauricio Macri mantuvo ayer en la Residencia de Olivos una reunión de seguimiento con el ministro de Producción, Dante Sica, y su equipo, para analizar el impacto de las medidas anunciadas esta semana, mientras que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, almorzó con los ministros del Gobierno, a excepción del de Transporte, Guillermo Dietrich.

Así lo indicaron fuentes gubernamentales al señalar que el tradicional almuerzo que se realiza cada viernes en Olivos, esta vez el primero después de las elecciones PASO del domingo y las nuevas medidas anunciadas, cobró mayor relevancia a raíz de los rumores de cambios ministeriales y porque, además, incluyó la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien se había ausentado de la reunión de gabinete ampliado del jueves en el CCK.

Pero también llamó la atención que no estuviera presente Dujovne en ninguno de los anuncios económicos que dio el Gobierno. Por eso corrieron fuertes rumores sobre su posible salida y hasta ya se tiraban nombres de eventuales reemplazantes: el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, o el de Economía bonaerense, Hernán Lacunza. Pero desde la Rosada nunca se confirmaron esos rumores.

Fuentes oficiales incluso aseguraron ayer que el ministro de Finanzas y Hacienda viajará la semana próxima a Estados Unidos para una nueva reunión con la cúpula del Fondo Monetario Internacional, donde tendrá que explicar seguramente las nuevas medidas económicas que tomó el Gobierno después de la dura derrota electoral, medidas que tendrán un alto costo fiscal.

Tampoco la renuncia de Marcos Peña y el nombramiento de Miguel Pichetto como jefe de Gabinete.

Fue el propio candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio quien descartó ayer modificaciones en el gabinete nacional, al tiempo que consideró que es una apreciación “errónea hablar de transición” presidencial teniendo en cuenta que las elecciones generales “son en octubre”.

“No hay ningún tipo de cosa cierta en las versión. Yo no tuve ningún tipo de ofrecimiento. Si bien son decisiones que le caben al presidente Mauricio Macri, no hubo ningún tipo de diálogo sobre ese tema. No hay ningún cambio por ahora en el Gobierno”, aseguró Pichetto en declaraciones radiales.

LARGA SOBREMESA

En cuanto al almuerzo de ayer, que tuvo según fuentes gubernamentales una larga sobremesa, Dietrich fue el único ausente con aviso, porque se encontraba en la ciudad neuquina de Villa La Angostura, donde empezaron las detonaciones para despejar la ruta nacional 40 que mantiene incomunicada esa localidad y a la rionegrino de San Carlos de Bariloche. “Están terminando de trabajar para poder abrir el paso mañana (por hoy)”, precisaron desde la cartera de transporte.

El presidente no suele participar de esos almuerzos, que en esta ocasión ofreció milanesas con ensalada, porque son un ámbito pensado exclusivamente para el contacto entre el ministro coordinador y el resto del equipo.

La única información difundida por la Presidencia de la Nación fue la foto tomada de la reunión entre Macri y Sica, el ministro con mayor exposición en los últimos días por ser quien brindara detalles y conferencia de prensa para explicar los anuncios de esta semana, como el que hiciera ayer sobre la alícuota del cero por ciento en el IVA de productos alimentarios.

El ministro será el representante del Gobierno en la mesa tripartita que conforma junto al sindicalismo y los empresarios en el Consejo del Salario Mínimo, ya convocado para el jueves próximo.

Lo cierto es que el presidente Macri habría analizado que “no es el momento” para cambiar el Gabinete. Si dejaron trascender fuentes oficiales que el ecuatoriano Jaime Durán Barba volverá en los próximos días al país.