Denuncian a una clínica por otro caso de mala praxis

Un hombre denunció por mala praxis a la clínica Modelo del partido bonaerense de Quilmes, donde su mujer fue operada el pasado 9 de agosto por una lesión en la columna (hernia de disco) y luego murió por un sangrado, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho, que se conoció ayer a la mañana, fue denunciado en la comisaría 4 de San Francisco Solano, Quilmes, donde se presentó Ramón Barrios, quien refirió ser la pareja de Graciela (de 46 años), quien falleció mientras estaba internada en la clínica Modelo, ubicada en calle 841 y 897 Solano, para ser intervenida por una hernia de disco.

Según consta en la causa judicial, el hombre relató que su mujer fue operada, y que cuando salió del quirófano el cirujano le dijo que a ella “le había bajado la presión y no sabían el problema que tenía”.

“El mismo día la vuelven a operar nuevamente ya que localizaron sangrado en la zona del disco, y me dijeron que se había frenado el sangrado y suturaron una arteria, pero que su estado era crítico y que quedaba internada en terapia intensiva”, agregó el hombre.

Poco después, en horas de la noche, Barrios recibió un llamado y cuando se presentó en terapia intensiva, le comunicaron que su pareja había fallecido. “Todavía no me entregaron el informe de la autopsia pero sé que le dañaron el vaso sanguíneo en la cirugía”, contó hoy en declaraciones a la prensa. Y agregó: “El médico me había avisado que a mi mujer le iban a hacer una operación de dos horas, y que después fueron cuatro. Me dijeron que iba a ser una operación simple y la mataron”.

El caso, caratulado como averiguación causales de muerte, es investigado por la UFI 22 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo de la fiscal Bárbara Velazco.

Este episodio, hay que decir, viene a sumarse a una larga lista de hechos que en este último tiempo pusieron la lupa sobre la labor y el profesionalismo de varios integrantes de la comunidad médica.

Al caso de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin -acaso el más mediático de todos-, se le sumó en este último tiempo el del Nuevo Sanatorio Berazategui, sobre el que pesan denuncias de mala praxis luego de que allí se le amputara una pierna sana a Magdalena Leguizamón, fallecida días después de esa operación.

Hasta el momento, los únicos imputados por el caso de Leguizamón son los médicos Rafael Mariano Rico Núñez, el cirujano que siguió el caso de la diabetes e infecciones que sufría la mujer en su pierna derecha, y Gonzalo Cardozo Monterino, el traumatólogo señalado como responsable de que se le amputara la extremidad que estaba sana. Leguizamón, de 66 años, falleció en momentos en que el sanatorio es investigado por otros ocho hechos de presunta mala praxis denunciados luego de lo ocurrido con la mujer.