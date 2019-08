¿Puede rejuvenecer diez años nuestro cerebro por hacer crucigramas?

Un estudio reciente revela los beneficios que tendría hacer palabras cruzadas o sudokus. Qué dicen los especialistas

Hace tiempo que se dice que hacer crucigramas, rompecabezas o sudokus son beneficiosos para retrasar nuestro deterioro cognitivo. Ahora, un trabajo reciente realizado en el Reino Unido viene a asegurar que este tipo de entrenamiento mental puede ayudar a rejuvenecer nuestro cerebro casi diez años. ¿Es posible?

El trabajo en cuestión -el estudio más grande realizado hasta la fecha con más de 19 mil participantes- fue dirigido por la Universidad de Exeter y el King’s College de Londres, en Reino Unido, y los investigadores pidieron a los participantes que informaran con qué frecuencia se entretienen con acertijos de palabras y números. Luego de obtener las respuestas y realizar una serie de pruebas cognitivas sensibles a la medición de los cambios en la función cerebral, descubrieron que cuanto más regularmente realizaban estos pasatiempos, mejor se desempeñaban en las tareas de evaluación de la atención, el razonamiento y la memoria. A partir de sus resultados, los investigadores calcularon que las personas que hacen crucigramas tienen una función cerebral equivalente a diez años más joven que su edad, en pruebas que evalúan el razonamiento gramatical, y ocho años más jóvenes que su edad en pruebas que miden la memoria a corto plazo.

“Es absolutamente lógico -respalda la neuróloga platense Daian Cristalli-. Todo lo que sea entrenamiento mental, sean crucigramas o rompecabezas, implica un aprendizaje, un esfuerzo que se suele salir de nuestra rutina y, por lo tanto, un mejoramiento de los niveles cerebrales. No es un mito, como a veces se cree. Lo único que no es cierto es que este entrenamiento cerebral tenga propiedades de una rehabilitación; es decir que cuando el deterioro cognitivo comenzó no lo va a tratar. Su única función, y no por eso menos importante, es preventiva”.

Para la doctora Anne Corbett, en tanto, quien dirigió la investigación que ahora está dando la vuelta al mundo, “está comprobado que cuanto más regularmente las personas se realizan pasatiempos como crucigramas y sudokus, más nítida es su desempeño en una serie de tareas que evalúan la memoria, la atención y el razonamiento. Las mejoras son particularmente claras en la velocidad y precisión de su desempeño. En algunas áreas, según lo demostró el estudio, la mejora fue bastante drástica: en las medidas de resolución de problemas, las personas que hacen estos rompecabezas regularmente representan un promedio de ocho años menos comparado con aquellos que no lo hacen. No podemos decir que jugar estos rompecabezas necesariamente reduzca el riesgo de demencia en el futuro, pero esta investigación respalda los hallazgos anteriores que indican que el uso regular de los juegos de palabras y números ayuda a que nuestros cerebros funcionen mejor por más tiempo”.

El estudio utilizó participantes en la plataforma en línea PROTECT, dirigida como se dijo por la Universidad de Exeter y cuyos trabajos de campo aún continúan por estos días. Actualmente, de hecho, más de 22 mil personas sanas de entre 50 y 96 años están registradas en el estudio, que se está expandiendo a otros países. Esta plataforma en línea permite a los investigadores realizar y gestionar estudios a gran escala sin la necesidad de visitas de laboratorio.

“Son trabajos que confirman indicios que quienes trabajamos con problemas de deterioro cognitivo conocemos bien -asegura Cristalli-. Hacer un crucigrama o un rompecabezas son tareas que trabajan directamente sobre la atención, la percepción y la memoria, que son las llamadas funciones cerebrales básicas, del mismo modo que lo hace sobre las funciones cerebrales superiores como el lenguaje, el gesto simbólico y la capacidad de reconocimiento”.

