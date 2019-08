“Tomatelás”: Caniggia no quiso hablar y maltrató a un movilero en un almacén

Interceptado por un cronista de América, para hablar sobre su misterioso divorcio con Mariana Nannis, reaccionó de la peor manera

Claudio Paul Caniggia fue interceptado por el cronista de América Mauro Gundin y no reaccionó de la mejor manera.

El movilero lo cruzó por el barrio de Puerto Madero y su intención era preguntarle sobre el divorcio con Mariana Nannis. Si bien el ex futbolista quiso eludirlo metiéndose en un almacén, Gundin lo persiguió, obteniendo una agresión de Caniggia, que le pegó al micrófono, le habló en tono amenazante y se le rió en la cara.

“Tomatelás. Vas a seguir hablando solito. Hacé de cuenta que hablás solo”, comentó el padre de Charlotte y Alexander, para agregar: “Ustedes dicen cosas que no son, no te voy a contestar. Ya te vi la otra vez. Inventan cosas y no voy a contestar ninguna pregunta sobre la intimidad mía”.

Con perseverancia, el movilero luego logró que Claudio manifieste su molestia porque su ex pareja hizo públicos los detalles de la separación y él quiere tomar recaudos “por sus pibes”.

Y es que Mariana hizo saber por intermedio de su abogado el doctor Juan Manuel Dragani que ella y Claudio tenían que acordar algunos temas, no un divorcio, pero sí una separación en buenos términos. Por su parte, el abogado del ex jugador, Fernando Burlando, dijo que había que llevar adelante la separación y abogó por llegar a un acuerdo lo menos mediático posible.

Por todos estos temas el nombre de Mariana Nannis resultaba atractivo para cualquier producción de televisión y en especial para la de Susana Giménez, ya que la ex botinera es una habitué al programa desde hace muchos años.

Durante la tarde del miércoles circuló la información sobre que la visita de Nannis al ciclo de la diva de Telefé se había caído y que Su estaba furiosa con el tema. Se habló de 30 mil dólares de cachet y de algunas exigencias de la mujer de Cani para estar sentada en el famoso living.

Desde la producción de Susana Giménez informaron que con al ex botinera tuvieron “sólo una llamada telefónica. Un contacto hace unos días y nada más. Quedamos en seguir hablando, pero no para este domingo ni para el próximo. Nos encantaría tenerla, ya que Susana la quiere mucho y ha venido infinidad de veces al programa desde mediados de los años 90. Pero lo concreto es que nunca estuvo pensada para este próximo fin de semana”.

La producción de la diva también habló sobre la cifra que cobraría la controversial ex mujer del Pájaro: “Nunca hablamos de plata y menos de 30 mil dólares. Es un dinero imposible de pagar hoy a cualquier figura. El Puma Rodríguez, una estrella de la música internacional, estará con Susana, y gratis. Nunca hubo una oferta de plata, lo único que se podría arreglar es el tema de su estadía acá, si es que ella viene. El programa funciona muy bien gracias a Dios, si está Mariana sería genial, pero para nada cambia el esquema que tenemos previsto. Otra cosa que quiero aclarar es que Susana jamás se enojo, ella no está en el día a día de los invitados. Por suerte nos va muy bien y el rating nos acompaña, como siempre pasa con el programa de Susana”, comentó un importante hombre de la producción de la conductora.