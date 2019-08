Una nueva vigilia frente a la Novena, a 26 años de la desaparición de Bru

El acto se desarrolló frente a la comisaría de 5 y 59, donde el estudiante de Periodismo fue torturado hasta morir, en 1993

Familiares, amigos y organizaciones sociales hicieron ayer una vigilia frente a la comisaría Novena al cumplirse 26 años de la muerte bajo tortura policial y desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru.

La vigilia comenzó a las 19 frente a la seccional de 5 y 59 y se extendió hasta las 2 de la madrugada, que es el horario que - quedó demostrado en el juicio oral y público- retiraron a Miguel de la Novena.

Con una radio abierta, proyecciones de video y la actuación de una murga y una obra de teatro, el acto se hizo bajo la consigna “Basta de violencia institucional” y la pregunta “¿Dónde está Miguel?”, al haberse realizado ya 38 búsquedas y rastrillajes sin resultado positivo por la periferia de La Plata, y las ciudades de Berisso y Ensenada.

En agosto de 1993 Miguel Bru, un estudiante de Periodismo de 23 años, denunció a efectivos de la Comisaría Novena de La Plata por un allanamiento ilegal en su casa y a partir de ese momento comenzó a ser amenazado y hostigado para que retirara la denuncia.

Según consta en los expedientes y se comprobó en el juicio, fue secuestrado cerca de la localidad de Bavio el 17 de agosto de 1993 y las declaraciones de varios detenidos y las pericias en el libro de guardia permitieron comprobar que fue ingresado en esa seccional, donde fue visto por última vez mientras era torturado.

En 1999, en juicio oral y público se condenó a perpetua al ex subcomisario Walter Abrigo, quien murió en la cárcel, y el sargento Justo López, por el homicidio y desaparición, mientras que por encubrimiento fueron sentenciados el ex comisario Domingo Ojeda y al ex oficial Ramón Ceressetto.