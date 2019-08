Continúan los problemas con el agua en los alrededores de Parque Saavedra

Este lunes los usuarios manifestaban sus quejas a través del Whatsapp del diario El Día. En algunos casos las fallas con el servicio llevan una semana



A pesar del reemplazo de un equipo de bombeo en la Usina Bosques, cuyo mal funcionamiento provocó baja presión "en zonas aledañas y en cercanías al parque Saavedra", este lunes continuaban las quejas por el servicio de agua.

En ese sentido, Dora, de 16 entre 63 y 64, indicó: "Nuevamente estamos sin presión de agua. ¿Qué hay que hacer para tener el servicio por el que pagamos?".

Alicia, de 19 entre 68 y 69, también consignó: "Como todos los días seguimos sin agua". Mientras que otra vecina de la zona recalcó: "Hace más de una semana estamos con problemas. Hicimos los reclamos correspondientes pero no obtenemos solución".

En tanto José, de 15 y 69, relató: "Desde ayer, domingo al mediodía, volvemos a tener una merma en las canillas. En el 0800 de Absa no me dieron explicación de que es lo que no funciona ahora". Y agregó: "Estuvimos bien 24 horas y de nuevo volvemos a sufrir con este servicio".

Misma situación reportó Patricia, desde la zona de 117 entre 65 y 66 y aseguró: "Llamé anoche a la empresa y me dijeron que lo del Bosque no se solucionó". También llegaron reclamos desde los alrededores de 56 entre 9 y 10.