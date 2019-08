El delicado momento obliga a Gimnasia a buscar soluciones: ¿vuelve a salir al mercado?

Gimnasia atraviesa un momento delicado y que lo pone al borde del abismo. El equipo del Indio Ortiz está último en la tabla de los promedios, con sus rivales directos a 7 y 8 puntos por encima y sin respuestas desde lo futbolístico.

El Lobo necesita cambiar la cara y comenzar a ganar de forma urgente y por tanto, hoy por hoy asoma como una posibilidad concreta volver a salir al mercado para incorporar algunos jugadores que necesita.

Las partidas de Simeone y Mansilla, más lesión de Lautaro Chávez le dan la posibilidad de poder contratar y aparece como imperioso reforzar el mediocampo con un volante de contención.

En esa función, el entrenador cuenta solamente con las alternativas de Agustín Bolívar y Patricio Monti, más la posibilidad de Víctor Ayala, quien hace tiempo viene desempeñándose en la función de volante tapón a pesar de no ser su lugar natural.

Ayer el técnico le dio ingreso al mencionado Bolívar en el tramo final del juego y el paraguayo se movió a la derecha, aunque con esta modificación el equipo recibió el cachetazo de un gol agónico del rival.

Por tanto, la posibilidad de retomar el mercado para buscar algún jugador de experiencia en el puesto, no está descartada, como tampoco la chance de contratar a algún otro delantero que pueda aportar mas pimienta en el frente de ataque.

Si bien llegaron Claudio Spinelli como Pablo Velázquez, el equipo no logra plasmar en la red lo que genera. El ex Argentinos no se muestra certero dentro del área a pesar de contar con algunas posibilidades, mientras que el grandote sí pudo anotarse en la red por primera vez cuando hizo su ingreso contra el Sabalero. Sin embargo, todavía le falta ritmo futbolístico y se ha notado en algunos movimientos.

De momento, desde la dirigencia no se desestimó ni se confirmó nada, pero la idea de seguir incorporando está latente por Estancia Chica. La situación es crítica y el momento de enderezar el barco es ahora.