Falso odontólogo de La Plata: fuerte descargo de la ex esposa y nueva denuncia en su contra

"Fui víctima de un manipulador, estafador y mitómano", deslizó quien hasta hace poco fue su pareja, la odontóloga Patricia López Akimenco, a cargo del consultorio de City Bell. En tanto, hoy una paciente se enfiló en la Justicia para denunciarlo. La acusación contra Fernando Cuacci comenzó con un reclamo anónimo por mala praxis

El caso del falso odontólogo que ejerció la profesión en un consultorio de City Bell durante 14 años, que salió a la luz ayer tras una denuncia penal efectuada por el Colegio de Odontólogos de La Plata, causó conmoción en la comunidad platense e inevitablemente también generó fuertes reacciones en el entorno más íntimo del acusado, Fernando Cuacci. Es que la persona que figura a cargo del espacio de atención es su ahora ex esposa, quien anoche realizó un descargo en las redes sociales en la que dio a entender que tras las acciones judiciales gestionó el divorcio inmediatamente.

Ella es Patricia López Akimenco, que a diferencia de Cuacci es odontóloga matriculada con habilitación para atender a pacientes. Anoche ella lanzó un comunicado público a través de su cuenta de Facebook en el que adujo no haber tenido conocimiento de la actividad clandestina de su otrora esposo, con quien a lo largo de los años concibieron 4 hijos, al tiempo que se consideró “víctima de un manipulador, estafador y mitómano".

En medio de los ecos que generó el caso, la mujer declaró que "lamentablemente soy una víctima más, totalmente ajena a la ilegal actuación de mi ahora ex marido. “Juro que carecía de conocimiento alguno sobre la falta de título habilitante para ejercer la profesión", dijo.

En la misiva López Akimenco expresó que "creí en él, como muchos otros; era mi esposo y es el padre de mis 4 hijos” y que “nunca dudé de la autenticidad del título exhibido, ni del sello, ni de los certificados de diversos cursos de posgrado".

En esa línea escribió que "nunca tuve acceso a ningún documento relacionado con el manejo administrativo del consultorio ya que esa tarea él la cumplía en su totalidad. Argumentado que se los desordenaba, impedía toda consulta de documentación".

López Akimenco apuntó directamente contra Cuacci al señalar que "tuvo el reparo y la habilidad de que todo eso suceda a fines de evitar que yo tome conocimiento alguno, y así fue...". En ese sentido lo calificó como "un manipulador, mitómano y estafador, a quien no le importó ni mi exposición y peor aún la de mis hijos”.

Sostuvo también que "no compartíamos en un mismo momento la atención en el consultorio, salvo muy raras excepciones por alguna interconsulta. Mis días de atención eran pocos ya que priorizaba el cuidado de mi familia".

LEA TAMBIÉN Sin título de odontólogo atendió durante 14 años en un consultorio de City Bell

Como informó este medio, en la denuncia presentada por el abogado del Colegio de Odontólogos en la UFI Nº 7, a cargo de fiscal Virginia Bravo, el pasado sábado 10 de agosto, se pide que la justicia la investigue también ella por ser la titular del espacio de atención en el que se desempeñó el falso profesional.

López Akimenco sostuvo al respecto que "mi intención va a ser siempre colaborar, tanto con el Colegio de Odontólogos como con la Justicia, en todo lo necesario para poder retomar mi actividad, resguardar a mis pacientes y por sobre todo a mis hijos a quienes les toca vivir esta espantosa situación de la cual, con entereza y la frente bien alta, saldremos".

En su descargo la mujer puso el acento en que "no somos culpables de nada” e insistió en que son “sólo víctimas de un manipulador, mitómano y estafador”.

“Hijos los amo y voy a luchar siempre por ustedes. Son mi mundo. Gracias a todos los que me ayudan, me sostienen y me cargan de energía para seguir”, concluye.

Mientra tanto la fiscal Virginia Bravo que tiene a cargo el avance de la causa la cual deberá revistar entre los elementos de indagación pruebas fotográficas, audios y material audiovisual.

Además de desempeñarse como odontólogo en una situación de clandestinidad, Cuacci carga con una acusación anónima por mala praxis, que fue lo que despertó sospechas en el Colegio de Odontólogos y llevó a poner la lupa sobre su actividad.

En esa instancia se detectó que Cuacci carecía de título universitario, que le faltaban materias para recibirse y, por ende, no contaba con la matricula habilitante para el ejercicio de la profesión. Al momento de la inspección en el consultorio de City Bell fue sorprendido con un barbijo mientras estaba a punto de atender a un paciente.

Según fuentes judiciales el acusado "reconoció ante la Justicia que no cuenta con título profesional ni con habilitación alguna para atender pacientes".

Suma otra denuncia

Una mujer se acercó hoy al Colegio de Odontólogos de La Plata para ratificar la denuncia presentada ayer por esa entidad contra un hombre que ejerció la profesión durante 14 años en un consultorio de la localidad bonaerense de City Bell, pese a que no tenía título habilitante.

Según explicó Natalia Weiler, presidenta del Colegio de Odontólogos Distrito 1, -que abarca a La Plata, Ensenada, Berisso, San Vicente, Punta Indio entre otras localidades-, "luego de que se presentara ayer la denuncia penal contra Fernando Cuacci por “usurpación de título”, una paciente del hombre se acercó a la entidad para ratificar también con su testimonio la acusación".

“Se acercó una mujer que dijo ser damnificada por haberse atendido tantos años. Esa denuncia fue a ratificarla a la fiscalía que ahora sigue el caso”, indicó Weiler en diálogo con Télam.

La presidenta del Colegio explicó que el falso odontólogo ejercía desde hacía 15 años y que tenía el reconocimiento de muchos colegas. “Es la primera vez en la historia del colegio que surge un caso así, nos preocupa todo esto”, apuntó.

El Colegio de Odontólogos impulsó la denuncia a partir de una investigación que surgió de manera anónima por mala praxis de un paciente.

“Desde que asumimos este año, habilitamos canales de comunicación con la comunidad, y en ese marco surgió la denuncia anónima por mala praxis”, dijo Weiler.

Apuntó que la tarea del Colegio que nuclea a los odontólogos es la de “defender el ejercicio profesional, al profesional pero también velar por la salud de la comunidad”.

En esa línea, desde la entidad iniciaron una investigación que derivó en una inspección de la subcomisión de Habilitaciones, Rehabilitaciones, Verificaciones, Publicidad e Intrusismo del Colegio de Odontólogos de La Plata

“Creíamos que nos íbamos a encontrar con un odontólogo fuera del Colegio o sin matricula pero no era un profesional. No pensamos que no era parte del sistema, cuando el inspector le pidió título, matricula y habilitación nos dijo que no contaba con nada de eso, que había cursado unos años de carrera y que ejerció todos este tiempo en un consultorio habilitado porque la mujer si es odontóloga", agregó Weiler.

La esposa del acusado, en tanto, se defendió y dijo que "no sabía de la situación, y que durante los 20 años junto a él, "siempre pensó que se había recibido".

La denuncia quedó radicada ante la fiscal penal de La Plata Virginia Bravo y en la presentación judicial se consignó que al momento de la fiscalización "el acusado reconoció que el consultorio estaba habilitado a nombre de su esposa y que ella ignoraba la situación".

Además, se detalló que al momento de abrir la puerta, el falso odontólogo "poseía barbijo puesto, e incluso accediendo al sector de atención de pacientes se observó a una mujer sentada en el sillón de odontólogo en posición de ser atendida".