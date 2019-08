Polémica por declaraciones sobre el agro de Felipe Solá

| Publicado en Edición Impresa

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, salió ayer a cuestionar al diputado nacional del Frente de Todos Felipe Solá, luego de que éste abogara por la necesidad de reinstalar un sistema similar al de la Junta Nacional de Granos para contener el precio del trigo. “Esa es la plataforma del kirchnerismo”, lanzó el ministro de Mauricio Macri, y advirtió que “volver a ese sistema traería muchas consecuencias negativas” para el agro.

“Lo que dijo Solá no me llama la atención porque es la forma de pensar del kirchnerismo”, indicó Etchevehere y aseguró que ésta “es la plataforma del kirchnerismo”.

El jefe de la cartera agropecuaria aseguró que esto es “lo que hizo el kirchnerismo durante 12 años, impedir que haya mercados para los productos agropecuarios, poner trabas a las exportaciones con los ROE, perjudicar a la producción por los diferentes tipos de cambios y poner retenciones que hizo que casi no haya trigo”.

Las declaraciones de Etchevehere se produjeron en respuesta a las pronunciadas el miércoles por Solá en un programa de TV, cuando dijo que “en el caso del trigo habría que volver a un sistema que rigió durante muchísimos años” y explicó que “en esa época la Junta reservaba un precio y una cantidad y se la vendía a otro precio a los molineros e impacta en el precio del pan”.

“Yo creo que hay que volver a eso; el pan no puede estar libre al precio internacional del trigo; es una intervención que hubo desde gobiernos liberales a no liberales, dictatoriales, no dictatoriales; en ese momento existía el instrumento de la Junta de Granos; creo que hay que volver a eso”, agregó.

Desde las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también opinaron sobre las declaraciones del legislador y expresaron su “enorme preocupación” al hablar de medidas que “van en dirección contraria a las urgentes necesidades del país y destruyen producción y empleo en el corto, mediano y largo plazo”.

En comunicado conjunto, expresaron que “el ya fracasado camino de la intervención en los mercados propuesto por Solá, apuntando a artificiales transferencias entre sectores solo genera incertidumbre y llevará a una menor producción y, por lo tanto, mayores precios para los consumidores y menos trabajo”.