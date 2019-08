Confirman que mañana llega la misión del FMI y se reunirán con Lacunza y otros funcionarios

El organismo informó que Roberto Cardarelli llegará el sábado para reunirse con funcionarios nacionales

La misión del FMI llegará finalmente mañana a la Argentina, y mantendrá reuniones con funcionarios argentinos y los asesores económicos de los candidatos presidenciales este fin de semana, confirmaron distintas fuentes.



Un equipo técnico encabezado por Roberto Cardarelli visitará Buenos Aires a partir de mañana, confirmó a los medios argentinos un vocero del organismo.



"El equipo se reunirá con las autoridades argentinas para analizar los recientes acontecimientos económicos y financieros y los planes de políticas del gobierno", indicó.



En tanto, fuentes oficiales confirmaron a Télam que entre sábado y domingo, funcionarios argentinos mantendrán reuniones de trabajo con el Ministerio de Hacienda, aunque aún no están confirmados los horarios de los encuentros.



"Vamos a tener reuniones de trabajo tanto el sábado como el domingo. Será el primer acercamiento luego de la asunción del ministro" Hernán Lacunza, aseguraron las fuentes.



El equipo del FMI también se reunirá con asesores económicos de los principales candidatos presidenciales para intercambiar puntos de vista, explicaron desde el organismo multilateral.



El FMI debe completar la quinta revisión del programa para girar el último desembolso previsto para la Argentina por US$ 5.400 millones.



Para ello, la misión del Fondo revisará el cumplimiento de las metas fiscales, monetarias y económicas, y se entrevistará con el ministro de Economía, Hernán Lacunza, y el titular del Banco Central, Guido Sandleris, entre otros.



Se prevén encuentros también con Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, ambos referentes económicos de Alberto Fernández; y Marco Lavagna, hijo de Roberto Lavagna, legislador por el frente massista y economista, que apoya a su padre en la candidatura presidencial.



A mediados de julio, el directorio del organismo dio luz verde al último desembolso y elogió la marcha del plan económico, completando 78% del total del préstamo destinado la país de unos US$ 56.000 millones.



El Fondo tenía prevista su llegada al país al inicio de la semana, pero el cambio del titular en el Ministerio de Hacienda aplazó "por un tiempo" la llegada del equipo técnico que viene a revisar las cuentas del país.