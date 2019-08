El Rojo venció a Sabalero en Avellaneda

Independiente se recuperó esta noche de la imagen discreta que entregó el lunes último en La Plata ante Estudiantes y venció a Colón de Santa Fe, por 2-0, en la continuidad de la cuarta fecha de la Superliga de fútbol de Primera División.

El defensor Lucas Acevedo en contra de su valla (Pt. 12m.) y el delantero Silvio Romero (St. 49m.) decretaron la victoria de los conducidos por el entrenador Sebastián Beccacece.

Con este marcador, el equipo 'rojo' reúne 6 puntos en la clasificación con una presentación menos (tiene postergado el compromiso con Newell's), mientras que su par santafesino apenas ostenta 3 en cuatro cotejos.

Independiente jugará este miércoles con Patronato de Paraná, por Copa Argentina en Villa Mercedes (San Luis), por 16vos. de final de la competencia federal. Y volverá a enfrentar al elenco entrerriano el próximo fin de semana, precisamente el sábado 31, pero en el estadio Presbítero Grella del club paranaense por la Superliga.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Alexander Barboza y Gastón Silva; Domingo Blanco, Pablo Pérez, Lucas Romero y Juan Sánchez Miño; Silvio Romero y Sebastián Palacios. DT: Sebastián Beccacece.

Colón: Leonardo Burián; Fernando Zuqui, Emanuel Olivera, Lucas Acevedo y Marcelo Estigarribia; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén

Gol en el primer tiempo: 12m. Acevedo en contra (I)

Gol en el segundo tiempo: 49m. Silvio Romero (I)

Cambios en el segundo tiempo; 12m. Mauro Da Luz por Fritzler (C), 21m. Tomás Chancalay por Bernardi (C), 24m. Nicolás Domingo por Lucas Romero (I); 37m. Nicolás Leguizamón por Aliendro (C); 38m. Cecilio Domínguez por Blanco (I); 43m. Cristian Chávez por Palacios (I)

Amonestados: Bernardi, Lértora y Zuqui (C) P. Pérez (I)

Cancha: Libertadores de América

Arbitro: Diego Abal