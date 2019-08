Tremenda bola: la China, al cruce de Tauro, y en el medio habló Pampita

La actriz negó la versión de la periodista y la trató de “cobarde”, pero la “intrusa” no dio marcha atrás. La modelo negó el mensaje

| Publicado en Edición Impresa

Marcela Tauro lanzó la primera piedra. La panelista de “Intrusos” aseguró al aire que La China Suárez y Benjamín Vicuña estaban en crisis y dio el motivo: ella le encontró un mensaje (en uno de sus “tres celulares”) en el que le decía a su ex, Pampita, que “extrañaba la vida familiar que tenían antes”. Como si esto fuera poco, Tauro reveló que la pareja “vive en un country en Zona Norte, en San Jorge y le alquilan la casa a Fabián Gianola” y que “los vecinos de la zona dicen que las discusiones son bastante habituales entre la China y Benjamín”.

Pero ayer, a través de las redes sociales, la actriz de “ATAV” decidió ponerle un punto final a los dichos de la panelista, de quien dijo estar “bastante ensañada con el género femenino y en particular conmigo hace mucho tiempo”.

En primer lugar, La China negó vivir en la casa de Gianola: “Primero, que tengo los vecinos más buena onda del mundo. Segundo, hace dos años que no vivimos más en esa casa. Para que actualices la información. Si escucharon una discusión, eran los nuevos inquilinos”. Y le apuntó fuerte diciendo “tenés un machismo tan arraigado”, que en todas las versiones que ella cuenta “la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos”.

Y se plantó: “Yo no soy así. No te lo tengo que explicar a vos ni a nadie. No ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida”. Se auto describió como “una mujer muy segura” y que está “en un muy buen momento”, motivo por el cual decidió aclarar lo ocurrido “para que se queden tranquilos, que está todo bien”.

Hacia el final, la nombró directamente y la acusó de “cobarde” al decirle que la había llamado y no le quiso contestar.

Como era de esperar, Marcela Tauro no iba a quedarse callada y negó haber recibido un llamado de la actri y le aconsejó a La China que se fije en su entorno, porque de ahí vino la versión: “Yo que vos averiguaría en tu entorno y en tu pareja. Nada más”. También quiso aclarar que “me puedo equivocar millones de veces, pero machista, no”.

Si había alguien que podía aparecer para aclarar u oscurecer el panorama era ella, y apareció. Pampita, que vendría a ser la ex de Vicuña pero la tercera en discordia entre el actor chileno y La China -según la versión de Tauro-, habló con un móvil de “Pamela a la tarde” y negó la información que dio la intrusa.

“Es una mentira absoluta, y totalmente falso”, dijo la jurado del “Bailando” que, pese a aclarar que “nunca hablaría del padre de mis hijos y sus cosas personales” porque “no lo hice en estos cuatro años y no lo voy a hacer jamás”, le tiró un centro a La China con sus declaraciones.

“Habrá que preguntarle a alguien que dice algo así, algo que no es real. Tenemos hijos de 11, 7 y 4 años y hablamos solamente de eso, no hay nada más en los chats y todo lo que se diga más allá de eso es mentira”, sostuvo Pampita.

La también conductora manifestó estar “molesta” porque la involucraron en esta “mentira” y aconsejó ponerse a “pensar en cómo están los medios hoy y que nadie chequea. A veces terminás siendo víctima por estar en esto”.