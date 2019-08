Bronca en Berisso por el servicio de recolección

| Publicado en Edición Impresa

Tras el dictado de la conciliación obligatoria, la recolección de residuos en Berisso comenzó a regresar lentamente. No se puede decir, a día de hoy, que “se normalizó” ni mucho menos. Y la última medida de fuerza, que arrancó el viernes 16 y se extendió hasta mediados de la semana que pasó, reavivó la bronca de muchos vecinos y vecinas que aseguraron a este diario que “en los últimos 3 años se interrumpió un montón de veces el servicio. Y cuando se lleva a cabo, deja mucho que desear”.

Esta vez fue el no pago de las horas extras. En otras ocasiones se trató de camiones en mal estado. Y hubo más causas y más parates. “Lo cierto es que la ciudad está sucia. Por supuesto que ante una medida de fuerza el problema se agrava. Pero la recolección en si misma no implica calles limpias”, se quejó Fernando Arias, vecino de la calle 29.

Florencia Velázquez, una mujer que vive cerca del club Villa Banco Constructor, contó que “las autoridades no avisaron sobre la última medida de fuerza, y como empezó el 16 de agosto, casi todos pensamos que la no recolección tenía que ver con el feriado del sábado 17 y el puente del lunes 20, entonces sacamos muchas bolsas pensando que el martes 21 se las llevaban. No sólo no fue así, sino que entre los perros y muchos vecinos que dejan la basura en cualquier lado, las calles y veredas se convirtieron en un desastre”.

Hay bronca entre los berissenses. Aseguran que el servicio es “muy malo”. Y está a la vista.