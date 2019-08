Estudiantes se enfrenta al Tomba buscando reafirmar la levantada

Estudiantes visitará en instantes a Godoy Cruz, en un partido de la cuarta fecha del certamen. El encuentro se desarrollará desde las 11 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será televisado por Fox Sports Premium.

El Pincha viene adquiriendo las formas que pretende su DT Gabriel Milito y en la fecha pasada dio una muestra de su crecimiento con una goleada a Independiente, 3 a 0.

Un nuevo triunfo le permitirá a Estudiantes no acercarse nuevamente a la zona de descenso directo. Si bien los 3 puntos conseguidos el pasado lunes le dieron alivio, está a 6 del último que está perdiendo la categoría actualmente y no se puede relajar si quiere transitar la temporada con la calculadora en la mano.

En cuanto al once inicial que pondrá en cancha Gabriel Milito, el mismo aún no está confirmado y no se descarta que haya alguna sorpresa de último momento. Igualmente, y por lo ocurrido en los entrenamientos de la semana, todo parece indicar que meterá una sola modificación: el ingreso de Nahuel Estévez por el lesionado Iván Gómez, quien no viajó a Mendoza por lesión.

Vale remarcar que, además del mediocampista categoría 1997, tampoco integró al lista de convocados Juan Fuentes. El chileno, quien llegó en el último mercado de pases y está muy bien considerado por el cuerpo técnico, se lesionó en el parate por las Elecciones P.A.S.O. en un amistoso frente a Cambaceres y tampoco fue citado para el duelo de la jornada anterior

En Primera División se enfrentaron 20 veces: Godoy Cruz ganó ocho, el "Pincha" se impuso en diez choques y empataron dos. Los últimos dos partidos los ganó el "Tomba", en ambos casos 1 a 0, una vez en La Plata (17/18) y la otra en Mendoza (18/19).

FORMACIONES

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Néstor Breintembruch, Joaquín Varela, Tomás Cardona y Gabriel Alanís; Juan Andrada, Fabián Henríquez, Kevin Gutiérrez y Agustín Manzur; Santiago García y Juan Brunetta. DT: Javier Patalano.

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke y Gonzalo Jara; Manuel Castro, Nahuel Estévez, Enzo Kalinski, Facundo Mura y Diego García; Angel González y Federico González. DT: Gabriel Milito.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Malvinas Argentinas, de Mendoza.

Hora de inicio: 11.

TV: Fox Sports Premium.