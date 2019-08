Familiares de víctimas de Monte en una marcha contra el gatillo fácil

| Publicado en Edición Impresa

La plaza San Martín fue escenario de una manifestación de denuncian de delitos policiales que se definen como de “gatillo fácil” contra civiles, convocada por agrupaciones de izquierda y el “Colectivo Contra El Gatillo Fácil”. Entre la muchedumbre, dos personas -un hombre y una mujer- caminaban con pancartas que tenían impresas las fotos de sus hijos: Danilo Sansone (13) y Camila López (13), respectivamente.

Juan Carlos Sansone (40), acompañado de un grupo de familiares y amigos accedió a dialogar con este medio y refirió, entre otras cosas, los pormenores de la causa que investiga la masacre de Monte, en la que fallecieron cuatro adolescentes el 20 de mayo. Los chicos iban en un auto perseguido a tiros por la Policía local, que chocó un camión estacionado y prácticamente se desintegró. Solo se salvó una pasajera de 14 años.

“Estamos tristes, con un dolor y un vacío tremendos, pero tranquilos porque sabemos que (los culpables) están presos, aunque siempre largan a uno o a otro”, sostuvo Sansone entre el sonido de bombos y los cánticos.

De los 12 policías detenidos, 4 fueron liberados. La medida fue otorgada por la Cámara de Apelaciones y Garantía de La Plata. También está preso el ex secretario de Seguridad de la Municipalidad de Monte.

Sansone sostuvo que “los cuatro culpables están bien guardados”, en referencia a la prisión preventiva confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata a los ex policías Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, todos imputados por “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de juego consumado y en tentativa”.

No obstante, agregó, “faltan los otros que ocultaron todo y mintieron. Hay millones de pruebas, 70 testigos en la causa, las vainas de los disparos. No queremos que salga nadie de la cárcel”. Asimismo, manifestó que “la policía (Melina Bianco) que iba atrás en el auto y dijo que era rehén de sus compañeros es tan culpable como los otros. Fue a declarar cinco días después de los hechos, cuando se veía que se prendía todo fuego. Lo hizo para sacarse la culpa de encima”, dijo y aseguró que “los papás de los chicos estamos asustados porque ella está libre”. Por otro lado, señaló que “todas las familias continuamos unidas y vamos a seguir así hasta lo último. No queremos que pase más esto, ni en San Miguel del Monte ni en la Provincia”. Sansone adelantó que el reclamo de Justicia no cesa “donde uno afloja, dejan a alguno libre”, consideró.

“Nuestros hijos no eran delincuentes, no andaban con armas, no estaban robando. Eran niños de 13 años”, remarcó. Según contó Danilo tenía nueve hermanos que lo están esperando. “La nena de dos años lo llama por teléfono todos los días para decirle que vuelva a la casa”, recordó.