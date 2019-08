Macri: "El 27 de octubre vamos a ratificar este rumbo"

El Presidente participó de una actividad organizada por una de las entidades del campo. Más temprano se reunió en la Casa Rosada con la cúpula de la Iglesia

"Tenemos que debatir en qué país queremos vivir", dijo el presidente Mauricio Macri durante el cierre de la Jornada de Coninagro, en el Salón Juan Pablo II Universidad Católica Argentina (UCA), en la avenida Alicia Moreau de Justo.

En ese marco, el jefe de Estado dijo que "el 27 de octubre vamos a ratificar el rumbo", y cargó contra el Frente de Todos al advertir "un cambio enorme" en la plataforma electoral del kirchnerismo respecto de la forma de afrontar la situación presupuestaria, con equilibrio, y criticó que "tuvieron dos gobiernos de destrucción presupuestaria y ahora ponen como eje el equilibrio fiscal".

Asimismo, afirmó que se hace "responsable" de la derrota en las elecciones PASO del 11 de agosto, y reiteró que "entendió el mensaje" de las urnas, al tiempo que sostuvo que su misión es que "el proceso electoral (de cara a las elecciones del 27 de octubre) no dañe al ciudadano". "En lo económico estamos en una situación compleja", aseguró y señaló que "tres años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas no se resuelven no han sido suficientes, no hemos podido, pero ya hay bases para lograrlo".

Por otra parte, resaltó que en su gestión priorizó el "diálogo" con todos los sectores económicos, y ejemplificó que "hay 55 mesas de productividad en la que están involucrados muchos actores de todos los niveles". "Tenemos que debatir en qué país queremos vivir, bajo qué reglas y bajo qué tipo de convivencia", tras considerar que su gestión alcanzó "un espacio de libertad, tranquilidad y seguridad para poder expresar coincidencias y disidencias".

En otro orden, adelantó que la "inflación de agosto será del 3 coma algo", pidió a los partidos políticos que afrontarán las elecciones del 27 de agosto que digan "cómo" se hace para salir de la crisis económica y planteó el proyecto de "generar un millón de puestos de trabajo para el 2030", al desarrollar el sector de la producción de alimentos, "sin maltratos, sin abuso de poder", al tiempo que manifestó su deseo de mejorar el año próximo la "macroeconomía e ir a la baja de la inflación".

Reunión con los obispos y pedido para mentener la "cohesión social"

El presidente Mauricio Macri le pidió hoy colaboración a la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para mantener la "cohesión social", de cara a los comicios del 27 de octubre, mientras que los obispos le solicitaron al jefe de Estado que la campaña electoral "no impida poner la mirada en las necesidades urgentes de muchos ciudadanos".

"El Presidente asumió el compromiso de seguir trabajando por la unión y la paz de los argentinos y, en ese sentido, pidió la colaboración de la Iglesia, que es un actor fundamental para ayudar a la cohesión social", señaló un comunicado que difundió la Casa Rosada, tras la reunión que la comisión ejecutiva de la CEA mantuvo con Macri y que se prolongó durante 50 minutos.

En tanto, los obispos le solicitaron a Macri que "se pueda mirar más allá de la coyuntura, y que la campaña electoral no impida poner la mirada en las necesidades urgentes de muchos ciudadanos", según indica un comunicado difundido por la CEA.

Por parte de la Iglesia participaron en el encuentro el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea; el vicepresidente del organismo, el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, cardenal Mario Poli, y el secretario general de la CEA, monseñor Carlos Malfa, mientras que de parte del Gobierno, acompañaron a Macri en el encuentro el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Culto, Alfredo Abriani.

El Gobierno informó que en el encuentro "analizaron el contexto social y coincidieron en la necesidad de profundizar el diálogo y generar consensos". Y recordó asimismo que la administración nacional y la Iglesia vienen manteniendo "un constante y fructífero diálogo que se traduce en acciones en conjunto por el bien común".

Por su parte, en otro comunicado, la comisión ejecutiva de la CEA dijo que "valora todo encuentro para intercambiar reflexiones sobre la delicada situación social y económica que vive nuestro país. El diálogo siempre es importante para expresar el respeto por el otro como conducta, y enriquecer la búsqueda de prioridades que lleven a caminos auténticos de amistad social".

En la reunión, los obispos le expresaron a Macri "la necesidad de buscar soluciones a la grave crisis del momento actual, más allá del desarrollo del proceso electoral". "En este tiempo es necesario que se pueda mirar más allá de la coyuntura, y que la campaña electoral no impida poner la mirada en las necesidades urgentes de muchos ciudadanos", remarcaron los hombres de la Iglesia.