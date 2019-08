VIDEO.- Así le robaron al ex intendente de Quilmes en la puerta de su casa

El "Barba" Gutiérrez fue sorprendido cuando bajaba de su vehículo junto a uno de sus hijos

El ex intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, vivió en carne propia lo mismo que miles de vecinos del Conurbano bonaerense sufren a diario: la inseguridad.

Eran cerca de las 22:30hs. de anoche cuando el ex jefe comunal descendía de su vehículo estacionado en la puerta de su casa, junto a uno de sus hijos. Algo hizo que se demoraran tanto en cerrar el auto como ingresar a la vivienda.

En ese preciso instante, un automóvil blanco se le pone a la par y bajan dos delincuentes que apuntándoles con armas de fuego les exigen que les entreguen las pertenencias.

"El robo fue el azar, no me reconocieron", dijo el ex jefe comunal consultado sobre el hecho.