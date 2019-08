Victor Hugo Morales deja C5N: "Fue un ninguneo lo que me hizo tomar esta decisión"

El periodista contó este jueves por la mañana que su relación con el canal no estaba pasando por un buen momento a partir de un reclamo salarial

Victor Hugo Morales confirmó hoy que se aleja de la pantalla de C5N por un desacuerdo salarial y una relación desgastada con las autoridades. "Fue un ninguneo lo que me hizo tomar esta decisión", dijo este jueves en su programa de radio.

Según detalló, no fue bien recibida su adhesión a un reclamo salarial y desde entonces su intercambio con los gerentes de la señal cambió. "Nunca más me llamaron para nada y el ninguneo sí que duele, que no te tengan en cuenta", indicó.

Y cerró: "Sin que me echen -porque no me echaron- y sin que me haya ido -porque yo lo que quería era que me llamaran, conversar y arreglarlo- estoy afuera y la sensación que tengo es que esto sigue así y colorín colorado esta etapa de mi vida parece que ha terminado".

Los rumores respecto a la partida comenzaron a cobrar fuerza a fines de la semana pasada, cuando llegaba el momento de decidir la renovación del contrato del periodista.

Cabe recordar que Morales había regresado a la pantalla de C5N en mayo de 2018 como columnista político y rápidamente recobró su protagonismo en la señal.