"Almas veganas", los activistas que no juntan gallinas con gallos para que "no las violen"

Tienen un "santuario", denuncian el consumo de huevos y dieron a conocer su particular forma de vida

Los activistas de "Almas Veganas" son el centro de la polémica por recientes dichos sobre lo que defienden. En una entrevista en la que dieron a conocer su particular forma de vida, en la que denuncian el consumo de huevos y hasta tienen un "santuario", declararon que “no queremos que violen a las gallinas”. Claro que esa frase se viralizó rápidamente y se ganó una catarata de bromas en las redes sociales.

Según esta organzición, “los huevos son de las gallinas” y merecen una “vida tranquila y digna”. Es por eso que las separan de los gallos “porque no queremos que las violen”. También sostienen que “comer huevos genera la explotación de las gallinas desde que nacen hasta que mueren" y denuncian que esto deriva directamente del consumo humano, por lo que los consumidores de huevos “son cómplices de la opresión”. En dicha entrevista van más allá: manifiestan que las jaulas donde viven son “campos de concentración” para las ponedoras.

Según su sitio web (almasveganas.org), se trata de una asociación "sin ánimo de lucro, creada a finales de 2016, con la finalidad de fundar este hogar destinado al rescate de otros animales. El colectivo está formado por personas de procedencias y edades diferentes que, con su experiencia y diversidad, aportan riqueza de conocimientos para desarrollar el proyecto". En cuanto a la idea del proyecto aseguran que "tiene sus orígenes en constatar la carencia de recursos disponibles para atender a las animales no humanas rescatadas, así como el deseo y la necesidad de proveerlas de un espacio de acogida y tranquilidad donde se puedan desarrollar sin peligro para sus vidas. Uno de los aspectos fundamentales de Almas Veganas es acoger a aquellas animales que son, o son susceptibles de ser, destinatarias de violencia, abuso, maltrato psicológico y, en definitiva, que se encuentren expuestos a condiciones de vida de esclavitud".

Por otro lado, tienen la misión de "salvar vidas, las del máximo numero de animales no humanas posible, especialmente aquellas consideradas 'de granja', ofreciéndoles una vida digna y liberándolas de su esclavitud", y aclaran que "educamos en el veganismo abolicionista para crear una sociedad más respetuosa con el planeta y con las animales de todas las especies, e interseccionamos las luchas para vivir en un mundo sin discriminaciones de ningún tipo".

"Nuestros valores están relacionados con nuestra ideología libertaria -explican-, creemos en una sociedad sin muros, ni reales ni mentales, en la que nos relacionamos como iguales, en que la solidaridad, la compasión y el soporte mútuo son el centro de nuestras relaciones. Queremos construir una sociedad en la cual ninguna especie animal es utilizada, en la que no jerarquizamos entre especies, en la que todas las animales puedan vivir una vida larga, libre y digna, sin ser explotadas ni utilizadas como recursos".

Por último agregan que "somos conscientes de que el mundo en el que vivimos es finito, por eso no podemos consumir recursos al ritmo actual; queremos recuperar conocimientos tradicionales, haciendo las cosas con nuestras propias manos, cultivar nuestra comida, auto-abastecernos energéticamente… ,queremos reducir nuestra huella y encontrar vías para aprovechar los recursos que nos ofrece la naturaleza sin destruir los ecosistemas. Lo hacemos por el planeta y los animales no humanos".

Cabe destacar que el veganismo es esencialmente un principio moral específico que se resume en la idea de no utilizar a los demás animales: los animales no humanos. No utilizarlos para ningún propósito ni en ninguna forma. En la práctica, el veganismo significa dejar de participar en la explotación animal. Por ejemplo: no consumir productos de origen animal, ya sea con fines alimenticios, de vestimenta, higiene, ocio o entretenimiento; así como no participar en ninguna actividad que implique utilizar a los otros animales. Además se enfoca específicamente "a la relación moral entre los humanos y los animales no humanos del mismo modo que el movimiento del feminismo se refiere concretamente a la relación moral entre los varones y las mujeres. Pero ambos principios morales parten de la base moral de que todas las personas por igual deben ser respetadas como fines en sí mismas y no como instrumentos para satisfacer forzosamente nuestras necesidades y deseos", explican en Almas Veganas.