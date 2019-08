Otro mensaje del Gobierno a Fernández: “Son tiempos para repartir culpas"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio en Mendoza

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó hoy en Mendoza que el país atraviesa "momentos difíciles y de gran incertidumbre; no son para repartir culpas ni para discursos altisonantes o agraviantes".



"La gente no quiere vernos pelear, nos quiere ver trabajando juntos en estos momentos de gran incertidumbre que provoca el clima electoral resolviendo los problemas que le quitan el sueño”, agregó en declaraciones a la prensa, tras inaugurar obras financiadas por el gobierno nacional.



Sobre la demanda presentada por 13 provincias ante la Corte, por las medidas adoptadas por el gobierno nacional, como la quita del IVA en alimentos básicos y el reintegro de Ganancias, -que los distritos dicen que les retraen recursos- Frigerio explicó que el gobierno "tomó medidas de emergencia y por razones de urgencia no tuvieron tiempo de consensuarlas con todo el arco opositor".



"Si estas medidas tienen finalmente un impacto tal en las finanzas que ponen en riesgo el cumplimiento de las obligaciones indelegables de las provincias y municipios, nos vamos a sentar con todos, como lo hemos hecho siempre, a tratar de encontrar una solución”, indicó Frigerio en declaraciones a medios de Mendoza.



Aseguró que estas diferencias deben resolverse “siempre a través del diálogo y en una mesa de políticas de encuentro y de consenso” aunque insistió con que las medidas tomadas por el Gobierno “no tienen un impacto fiscal importante”.



“Nosotros estamos siembre abiertos al diálogo. Lo mismo pasó con la devolución del 15% en materia de coparticipación: la mayoría de las provincias no hizo juicio cuando el gobierno anterior les sacó decenas de miles de millones de pesos durante 7 años, pero igualmente el presidente (Mauricio) Macri les devolvió esos fondos ni bien arrancó su mandato”.



Aseguró además que "éste va a ser recordado como el gobierno más federal de la historia. No desde la retórica o el discurso vacío, sino en función de hechos concretos. Fue el período en donde las provincias tuvieron más participación sobre el total de recursos federales, donde hubo más diálogo entre el presidente y los gobernadores e intendentes. Y donde se terminó, esperemos que para siempre, el vínculo del látigo y la chequera que existía en el pasado".



Además, agregó Frigerio, "hoy las obras públicas y los programas de gobierno se hacen donde más se necesitan. No solo donde gobierna alguien que forma parte de nuestro espacio político”.



También destacó que "ese diálogo, que existió siempre, esa responsabilidad y colaboración para lograr construir gobernabilidad y aprobar leyes vitales que encontramos siempre en la mayoría de los gobernadores, hoy hace más falta que nunca".



Reiteró que "se viven tiempos difíciles" y por ello "son tiempos para llevar calma a los hogares y para que los que tenemos responsabilidades como dirigentes políticos o funcionarios estemos a la altura de las circunstancias".