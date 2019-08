Lo madrugaron

Entró dormido al campo y Robertone marcó el gol a los 5’. Luego hizo méritos suficientes como para empatar, pero no pudo

Segunda derrota al hilo para Estudiantes. Segundo golpe en pocos días para dejarlo en un lugar que no imaginaba (casi) nadie en el Country de City Bell: en la pelea por no descender. Anoche cayó 1-0 ante Vélez en el estadio Ciudad de La Plata y pasará el fin de semana rezando que no sumen los de abajo. Es verdad que el torneo recién empieza y falta mucho camino por recorrer, pero el presente incomoda, preocupa e impacienta.

No mereció perder, pero perdió. Los méritos en este tipo de partidos poco importan. Necesitaba dejar atrás el mal trago en Mendoza pero no pudo. La derrota, ya se dijo, golpeó aun más en un semblante que -por primera vez desde que Gabriel Milito es el técnico del equipo- empieza a titubear. Con la desventaja fue al frente y buscó el empate pero chocó con un nuevo enemigo del ciclo: su falta de eficacia.

No empezó bien la noche para el Pincha. La primera fotografía lo mostró incómodo e impreciso. Mal con la pelota y perdido en la marca. Vélez se pareció a un equipo de alto vuelo y la primera jugada colectiva terminó en gol. Fue toda por la izquierda del ataque, con Lucas Janson y Galdames. Pim pam pum para el centro gol a Lucas Robertone, que remató rápido al arco para sorprender a Mariano Andújar. Iban 5 minutos y la visita se ponía en ventaja, para sorpresa y preocupación de los hinchas, jugadores y, por sobre todas las cosas, de Milito, que se quería arrancar los rulos al ver jugar así a su equipo.

En los primeros minutos la visita manejó la pelota y se impuso territorialmente. Trasladó de izquierda a derecha. Por el sector de Facundo Sánchez se encontró con muchas dudas como para lastimar. Para colmo, los delanteros quedaron demasiado lejos del resto y el Pincha fue un equipo intrascendente y cargado de nervios. Para colmo, Patricio Loustau pitó todas las faltas en favor de Vélez, situación que puso los pelos de punta en la popular y la platea. El arranque de partido fue, sin dudas, la imagen más fea de la noche, sólo alcanzada por el pitazo final y la desazón por irse con las manos vacías.

Se despertó y lo buscó, pero no pudo

Lo mejor de Estudiantes se vio a partir de los 25 minutos, cuando pudo recibir la pelota con menos marca asfixiándolo y con una mejor predisposición para la distribución. Fueron 20 minutos buenos del Pincha, inclusive mejores que los 45 finales contra Independiente.

A los 28 minutos ensayó su primer remate al arco. Fue un débil envío de Enzo Kalinski, que pasó lejos del palo derecho de Hoyos. Pero fue un aviso de lo que sucedería minutos más tarde.

Estudiantes le tiró todo el camión encima. Diego García se hizo cargo del equipo. Pidió la pelota, la llevó hasta el área rival y dio pases interesantes. Lo tuvo Ángel González ingresando al área por la derecha y también Federico González, de cabeza, que salvó el arquero de manera milagrosa. También con un remate de Iván Gómez desde afuera. Dejó una buena imagen el equipo Pincha, que de haber sido más preciso hubiese llegado al empate, un resultado que le caía mejor a lo desarrollado por los protagonistas.

El termómetro siempre es la gente, que alentó todo el tiempo y despidió con un aplauso a los jugadores cuando se fueron al descanso. A pesar de la derrota y la preocupación que eso causa por la situación que vive el equipo, el pulgar se mantuvo para arriba.

No tuvo claridad en los metros finales

En el segundo tiempo Estudiantes volvió a ser el equipo del final del primer tiempo. Manejó la pelota, anticipó y con las subidas de Mura y Sánchez, volvió a meter a su rival dentro del área. Mucho desborde y varios centros, algunos para que despejase el arquero Lucas Hoyos pero otros para que delanteros, volantes y defensores mostraras una alarmante falta de definición. Como contra Banfield y Godoy Cruz, volvió a verse un equipo carente de solidez en los metros finales.

Al minuto no nomás se lo perdió el chileno Fuentes, tras un centro de Diego García. En lo sucesivo se lo fueron perdiendo Federico González, Ángel González, Jonatan Schunke y Facundo Sánchez. Vélez no hizo pie y Gabriel Heinze intentó con los cambios devolverle la identidad a su equipo, que estuvo tan perdido como los del banco: el Gringo mandó a la cancha al juvenil Cristian Núñez a los 31 minutos y lo sacó ocho minutos después.

Pero aún así no pudo Estudiantes. Nada para reprochar en lo que a entrega se refiere, pero sí mucho para cuestionar de un ciclo que lleva varios meses y un mercado de pases más pretencioso que los últimos. En cinco fechas se vio poco y nada, más allá de la excesiva goleada sobre el Rojo. Falta mucho y el torneo recién empieza, pero solito y solo se metió en el barro. Y no tenía ropa para ensuciarse.

