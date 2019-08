San Luis la pasó mal en Rosario pero se despertó a tiempo y lo pudo dar vuelta

| Publicado en Edición Impresa

En el marco de la 17º fecha del URBA Top 12 San Luis pudo con el Atlético del Rosario y lo venció en su coqueto reducto de Plaza Jewell por un ajustado 29 a 27 tras haber terminado el primer tiempo en desventaja y con un panorama desalentador de cara al final del partido.

Porque fueron los rosarinos quienes desde el kick off mostraron lo más interesante del arranque del cotejo, porque en base a buenos movimientos y mejores definiciones rápidamente impusieron condiciones y empezaron a dominar el encuentro. Primero con la puntería a los palos de Pedro Bisio y luego con un try de Agustín Ferreyra, que no solo sorprendió a la defensa marista, sino que también no pareció mostrar las diferencias que tiene ambos equipos en la tabla de posiciones donde el equipo rosarino está último y con grandes chances de perder la categoría.

Del lado azulgrana, muy poco la conquista del patagónico Pedro Giannini y un par de envíos a los palos de Nano Aguilar para acortar distancias y nada más.

Pero en el segundo tiempo todo cambió. Porque San Luis empezó a ser más punzante en el contacto y ahora sí empezó a marcar con el poderío de su pack de forwards; un try de Rodrigo Oubiña empezó a volcar la balanza y dos definiciones de los hermanos Mauro e Ignacio Aguilar, dieron vuelta la historia. El final quedó con muchísimo condimento con el local a solo dos puntos y un par de situaciones desperdiciadas. Fue victoria y nada más. En la semana quedará trabajar para corregir y recibir al CASI.