Universitario perdió con el anteúltimo y se desinfla

| Publicado en Edición Impresa

Por la 16 ta fecha del torneo de Primera B Universitario cayó como visitante ante San Andrés por 40 a 31 dónde el conjunto de Gonnet no tuvo una buena tarde y fue superado en todas sus líneas. Sumó su cuarta derrota consecutiva, mostrando un rugby previsible y muy endeble en la faz defensiva.

Ya desde el inicio fue un verdadero calvario para la U porque el equipo del “Cardo” estuvo intratable y en pocos minutos apoyó dos tries por intermedio de Moneta y Hogg. Estableció el 14 a 0 inicial. Recién a los 23’ Universitario reaccionó con el try de Almeida y se acercó en tanteador. Sin embargo no pudo sostener el juego y minutos después volvió a sufrir otro try por intermedio de Cukier.

A poco del final en una ráfaga de buen juego la U logró apoyar dos tries consecutivos por intermedio de Sereno y Almeida que cerró el parcial igualado en 19. En el complemento el trámite de juego no cambió y en pocos minutos el local retomó su dominio y vulneró el ingoal albinegro en tres ocasiones más, para definir el juego, Universitario descontó con los tries de Sereno y Brandoni que dejó la chapa 40 a 31. El conjunto albinegro la semana próxima recibirá a Ciudad de Buenos Aires en Gonnet.

EL EQUIPO

Universitario: G. Sereno (C), M. Urban, E. Gaudio, A. Marchisio, G. Pau, J. Almeida, A. Savegnago y F. Damioli. L. D’Onofrio, P. Cachaza, A. Pardini, F. Fernández, M. Rodríguez, N. Brandoni y F. Espinosa. E: R. Morgan.

Ingresaron en la U: I. Duckart, L. Urrejola, A. Graieb y V. Darhanpé. Intermedia: Universitario 43 a 7. Preintermedia: Universitario 66 a 7.