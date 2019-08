La Plata cayó ante Newman y complicó su permanencia en el URBA Top 12

El Bordó lo goleó por 45 a 24 en Gonnet y el quince canario, de a poco, va resignando su lugar en la máxima categoría porteña

Por la 17ma fecha del URBA Top 12, La Plata complicó sus aspiraciones de permanecer en la máxima categoría del rugby porteño al caer como local ante Newman por 45 a 24.

Además, con el triunfo de CUBA ante CASI, quedó a ocho puntos del equipo de Villa de Mayo, quien hoy estaría jugando el repechaje, cuando quedan cinco fechas para el final del torneo.

En el comienzo del encuentro La Plata tomó las riendas del partido y a los 8’ con un penal de Francisco Doglia abrió el marcador.

Newman reaccionó porque el canario le dio espacios y no lo perdonó. Con tres tries sin convertir pasó a ganar pero todavía con el amarillo en partido.

Un try de Isidro Iassi tras una linda jugada de Doglia y posterior conversión del diez canario, dejaban las cosas 15 a 10. Pero en la última del PT, Gonzalo Gutiérrez Taboada corrigió la puntería y con un penal le dio tres puntos más a su equipo para irse al descanso 18 a 10.

En la segunda mitad fue todo cuesta arriba para La Plata. A los 2’ el fullback canario Lucio Cinti, que volvía de una larga inactividad, tuvo que dejar la cancha con una grave lesión de tobillo. Además, jugaba con uno menos por amarilla a Manuel Dacal. En 10’ la visita empezó a liquidar el partido con dos tries convertidos.

Con un try penal le dio esperanzas al canario, pero el bordó volvió a sumar con un penal de su apertura. Más tarde La Plata sumó siete puntos más y se puso 35 a 24 con mucho tiempo por delante. No le alcanzó, porque Newman se plantó bien en defensa y con un penal y un try convertido decretó el 45 a 24 final.

El próximo fin de semana visitará al siempre difícil Belgrano Athletic en Virrey del Pino.