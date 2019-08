Desesperada búsqueda de una mujer y sus dos hijos menores de edad en La Plata

Se trata de Noemí Aramayo, de 33 años, y dos niños de 1 y 7. El sábado se ausentaron de su casa de Lisandro Olmos y sus familiares no tuvieron más novedades de ellos. Crece la angustia con el correr de las horas

Una mujer y dos hijos suyos menores de edad eran intensamente buscados desde el sábado tras ausentarse de su casa en Lisandro Olmos. Con el correr de las horas sin novedades sobre sus paraderos, sus familiares hicieron pública se procupación y radicaron una denuncia policial para dar con ellos cuanto antes.

Se trata de Noemí Aramayo, de 33 años, madre de nueve niños de los cuales el más grande tiene 14. El sábado, al irse de su vivienda, situada en 52 entre 198 y 199, lo hizo junto a sus nenes de 1 y 7 años.

Un hermano de Noemí, Jesús, conjeturó esta mañana al realizar una exposición en la Comisaría 7ma de Abasto que ella abandonó su casa posiblemente "por la mala relación que está teniendo con su marido".

"El es muy mandón. Quiere tener todo servido. Con mi hermana tengo poco diálogo, ella no habla, tiembla, es como si estuviera bajo presión", relató Jesús. "El marido me pidió que no me meta que no soy nadie, pero como no me voy a preocupar si soy el hermano", contó. Acerca de Noemí, en tanto, describió que "ella no trabaja, lleva a los hijos a la escuela y de ahí a su casa, no comenta mucho cómo vive pero tiembla, está como en estado de tensión".

El denunciante además afirmó que "recién el domingo me enteré que Noemí se había ido por un comentario, ahora estamos todos desesperados por ella y los nenes". Y agregó: "El marido dice que se fue a las 11, mientras que la suegra asegura que se fue a las 17".

Conforme esos datos, Jesús dijo que no sabe con exactitud la hora en que se marchó su heramana con los nenes. Lo cierto es que desde ese día nadie del entorno de Noemí tiene noticias suyas. "Le pregunté a amigas, conocidos, pero nadie sabe nada. No sabemos dónde está o si le pasó algo", expresó en medio de la creciente preocupación.

Tras efectuar la denuncia en la seccional de Abasto, Jesús contó que ahora esperan que se agilice la búsqueda para dan cuanto antes con su hermana y sus sobrinos.