Glovers denuncian una ola de robos que en pocos días se llevó 15 motos y bicis

En una noche contaron 5 ataques y venían de al menos 10 en cuestión de horas. Los ladrones actúan armados y, en algunos casos, en autos o camionetas. Los repartidores coinciden en decir que los domingos son “críticos”

| Publicado en Edición Impresa

“Chicos, acabo de encontrarme con un compañero de Glovo, el cual me informó que hace unos minutos, a la altura de 3 y 59 presenció como estaban interceptando a un compañero de Pedidos Ya! para robarle. Más no pudo hacer nada ni consiguió una patrulla cerca para reportarlo. Hay que estar atentos en esa zona ok”.

Así, como lo compartió una glover de nacionalidad venezolana, pasa algo todas las noches, según las denuncias que salen del batallón de alrededor de 2 mil hombres y mujeres que cruzan la ciudad con las mochilas de las empresas de envíos a domicilio a través de aplicaciones para teléfonos celulares.

Los repartidores están movilizados y planean realizar esta semana una asamblea en la esquina de la Torre 1. El lugar es conocido y la circunstancia también.

Allí se reunieron el día siguiente al ataque que sufrió su colega Kevin Sanhueza: en un robo en 16 entre 42 y 43, mientras esperaba para entregar un kilo de helado, recibió un disparo en el abdomen. Aquel hecho marcó una bisagra en la escalada de asaltos que venían sufriendo, especialmente de noche. A esa manifestación le siguieron varias en reclamo de control policial de la noche en la calle.

“En estos últimos meses había bajado un poco el problema de los robos pero durante la última semana fue alevoso todo lo que pasó”, le dijo a este diario uno de los referentes del espacio en el que se reúnen los repartidores.

Esteban sacó una moto de la concesionaria a mediados de julio. Tuvo que apurar la licencia porque tenía acceso a una de las aplicaciones. La moto le duró menos de una semana. “Todas las noches, por lo menos una moto roban. Es terrible cómo uno está expuesto. En este momento llevo tres horas en la calle y creo que solo vi un patrullero”, le dijo a este diario el joven.

Para Emilio, también repartidor de Glovo, la App que reúne a unos 1.300 trabajadores (de los 2 mil en total en La Plata), según los pedidos de auxilios y novedades que se reportan en los grupos de WhatsApp, “en la última semana hubo por lo menos 10 asaltos con robos de motos y en casos, se llevaron el celular, la billetera y hasta la mochila”.

A esa cuenta se le suma el peor de los días. Según le contaron a este diario algunos glovers, entre que bajó el sol y la medianoche del domingo anterior se registraron cinco casos de robo. “Fueron dos motos de Pedidos Ya! con mochila y todo, una de Rappi y otra de Glovo”.

El domingo pasado, en tanto, un repartidor denunció en el grupo de WhatsApp que comparte con sus compañeros que cuatro sujetos armados que se movilizaban en un auto blanco intentaron robarle su moto.

El joven, que pudo zafar “de casualidad”, según admitió, relató que el incidente ocurrió en 15 entre 32 y 33, cuando “todavía era temprano y había gente”. Eso no evitó que los asaltantes bajaran en patota del vehículo con armas de fuego en la mano.

“Me estaban esperando”, especuló el muchacho, quien corrió a ponerse a salvo a una despensa que está a unos pocos metros.

Desde ahí llamó a la policía y puso en alerta a sus compañeros con ese audio en el que exponía su miedo: “No se van, siguen ahí, están esperando a que vaya a buscar la moto”, dijo, en alusión al rodado que había dejado a media cuadra. Lamentó también la demora de la Policía y les advirtió al resto de los repartidores: “Tengan cuidado”.

En todo este detalle no se dio cuenta del asalto -con golpes incluidos-, que sufrió un glover ciclista en 37 y 16. O el que pasó a dos cuadras, en 37 y 14, contra un motociclista.

“Me fui de los grupos hace un tiempo porque todos los días avisaban de los robos y era para estar perseguido, haciéndose mala sangre. Lo bueno es que avisaban en qué motos se movían los ladrones y eso ayuda a prevenir”, contó Esteban.

En la calle hay clima de tensión. Lo avisaban algunos mensajeros luego de que un mensajero mató a un ladrón a puñaladas en la esquina de 10 y 46, el 2 de julio. El joven motoquero había acudido en auxilio de una mujer que fue asaltada. Corrió al ladrón y se enfrentó cuando el delincuente quiso robarle a él también, según la investigación judicial.

Bandas especializadas

La tensión había empezado antes, cuando los repartidores advirtieron que por las mismas calles que ellos y en los mismos horarios, circulan ladrones entrenados en la “caza” del glover.

“Hay muchos robos en La Loma y la zona que tiene como eje la 60, hasta Parque Castelli”

Los repartidores identifican a sus agresores. Conocen sus motos y hasta sus caras. “Hay pibes que vienen de San Carlos hacia el Centro, otros son de Los Hornos y también de El Mercadito”, describió uno de los motoqueros con mochila. A fines del año pasado, mientras la Policía buscaba a los ladrones que atacaron a Sanhueza, entre los glovers estaba firme la idea de que un grupo de delincuentes especializados usaba como base una plazoleta situada en 145 y 50. Allí había provisión de droga, a la que accedían con dinero tomado a los trabajadores de mochila, según las sospechas del sector.

Esteban dio su propia percepción del fenómeno: “Los chabones de la banda de los tres tornado hace meses que andan robando y no han agarrado a ninguno. Se sabe quiénes son. Nosotros lo sabemos solo de estar en la calle trabajando. Después, hay otros que le robaron a un compañero y por el GPS se vio que el celular estaba en El Mercadito. La Policía no entra ahí porque dicen que los cagan a tiros”, dijo.

“Los tres Tornado”, son una marca delictiva en el mundo de los repartos nocturnos, básicamente de comida. Se alude así a ladrones jóvenes que se mueven en el modelo Tornado de la moto Honda.

“Hay muchos robos en la zona que tiene como eje la 60 y llega hasta Parque Castelli. También es complicada la zona de La Loma”, contó una de las fuentes del sector.

Los motoqueros de las Apps sostienen que los delincuentes llegan desde la periferia, roban y escapan por cruces peatonales y avenidas que atraviesan la circunvalación (32, 31 y 72).

Emiliano, integrante de uno de los grupos de mensajeros contó que “hasta hubo un robo esta semana a un repartidor de Pedido Ya! que terminó con los tipos comiendo lo que llevaba en la mochila. La misma víctima los vio sentados en la zona más oscura de la rambla de 38, cerca de 13.

Igual que Esteban, Emilio decidió preservarse ante la ola de robos. “El domingo de la semana pasada corté el trabajo a las 21.30 porque en todos los grupos (de WhatsApp) estaban hablando de los robos. Está muy difícil la situación”, concluyó.

A su colega, un domingo antes le llevaron la moto en un escruche callejero. “Vi por las cámaras de seguridad que se la llevó una parejita, a las 12 de la noche, caminando por la calle después de romper la traba del manubrio. Cuando fui a hacer la denuncia me dijeron que me convenía no hacerla para que me la reponga el seguro. Lo que más me llamó la atención es la falta de interés en agarrar al ladrón. Porque después de robarme a mí, seguro robará otra y otra y otra moto”, concluyó el glover.

2000 Son los repartidores de las empresas de envíos a domicilio a través de aplicaciones para teléfonos celulares que circulan por La Plata.