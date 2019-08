“En la jugada de Otamendi, vimos evidencia para revisar”, reconocieron desde Conmebol

| Publicado en Edición Impresa

Pasó más de un mes desde la polémica eliminación de Argentina en la Copa América a manos de Brasil. Sin embargo, las jugadas discutidas siguen dando que hablar en el imaginario de cada uno de los futboleros.

Ante esta situación, desde Conmebol decidieron romper con el silencio y tanto Wilson Seneme, titular de la Comisión de Árbitros del ente sudamericano, como el argentino Héctor Baldassi, miembro de la entidad en cuestión, brindaron una entrevista a la señal Fox Sports en la que se refirieron a lo sucedido en Brasil, principalmente a las situaciones de Otamendi y Agüero.

“En la jugada de Nicolás Otamendi vimos evidencia para revisar. Dimos una devolución general a los árbitros y dijimos que había potencial de revisión”, comenzaron explicando tanto Seneme como Baldassi. “Dar al árbitro una segunda posibilidad es cumplir con el protocolo. Es mejor invitar a un árbitro a la revisión que no revisar. Podía haber revisado”, concluyeron ambos entrevistados con respecto a la decisión del ecuatoriano Roddy Zambrano de no apoyarse en el VAR.

Seguidamente, ambos trabajadores de Conmebol destacaron las virtudes de la asistencia de un sistema que últimamente ha generado más dudas que certezas.

“Hay 90% de aciertos en el VAR. Se trata es un asistente del árbitro, pero quien decide es el árbitro”, manifestó Seneme. “El VAR busca evidencias en la jugadas para invitar a revisar”, dijo al explicar su funcionamiento, que hasta el momento parecería ser mucho más efectivo a nivel FIFA y UEFA, que a nivel sudamericano.

“El desarrollo del VAR no es una herramienta sólo de Conmebol, el mundo aplica el VAR. Vino para quedarse y hay que desarrollar esta herramienta. No podemos quedarnos parados esperando que en dos o tres años no haya VAR”, sostuvieron, a la vez que aseguraron: “Vamos a inaugurar un centro de entrenamiento del VAR, con 5 cabinas para practicar. En un futuro queremos que las conversaciones entre el árbitro y el VAR sean abiertas”, finalizaron.

Por último, tanto Seneme como Baldassi dieron por tierra con un supuesto penal de Dani Alves a Sergio Agüero en la previa del segundo gol brasileño y se encolumnaron detrás del nuevo jugador de San Pablo.

“No fue penal. Es un pisotón del delantero al defensor. No había características de revisión”, expresó, en consonancia con la versión del lateral ex Barcelona y Paris Saint Germain.

Lo cierto es que ya pasó un mes desde aquel polémico partido y, lejos de despejar las dudas, el sistema del VAR aporta mayor confusión por la mala utilización que hacen de él sus intérpretes, aquellos a los que precisamente, la tecnología venía a ayudar.