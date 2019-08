En La Plata, los precandidatos tuvieron sus actos de cierre de campaña

Los precandidatos a intendente de La Plata cerraron sus campañas de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que se realizarán el próximo domingo 11 de agosto.

El intendente de La Plata, Julio Garro, realizó un resumen de los cuatro años de gestión y destacó “juntos dejamos atrás el pasado de frustraciones y la ciudad volvió a tener las obras que se merece”.

Acompañado por vecinos, militantes y los precandidatos de ‘Juntos por el Cambio’, el intendente Julio Garro encabezó la inauguración de un local partidario en Camino Centenario entre 503 y 504, donde brindó un encendido discurso.

“Inspirados en nuestros fundadores, nos propusimos devolverle el brillo a la Ciudad. Heredamos una capital provincial que estaba devastada, hacía años venía siendo dominada por las mafias y la delincuencia”, dijo Garro.

En ese sentido, sostuvo que “con la verdad sobre la mesa, dejamos de mirar para otro lado y pusimos la problemática de la inundaciones como prioridad de gestión: culminamos las obras hidráulicas estructurales, avanzamos con las complementarias y creamos un Comité de Emergencias Municipal con la última tecnología, para que los platenses nunca más vuelvan a estar solos”.

“Hoy hay un Estado municipal presente, que trabaja llevando adelante obras en cada rincón de la ciudad” dijo Garro, quien destacó que “nada de esto hubiese sido posible sin todos ustedes, sin el apoyo de la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri”.

Acompañado de los precandidatos a senador provincial y a concejal, Juan Pablo Allan y Darío Ganduglia respectivamente, el intendente indicó que “juntos constituimos el Servicio de Emergencias Médicas (SAME) que hoy es un orgullo de todos los platenses; capacitamos a la Defensa Civil y creamos una Guardia Urbana de Prevención, para estar cuando el vecino mas nos necesita”.

Escudero: "Somos la garantía para recuperar el trabajo y mejorar la seguridad"

Así lo expresó el precandidato a intendente del Frente de Todos, Guillermo Escudero durante el masivo acto realizado esta tarde en las puerta de ATE con motivo del cierre de campaña.

La actividad comenzó cerca de las 16 hs con caravanas provenientes de distintas zonas de la ciudad: El Oeste, el Norte, San Lorenzo, Los Hornos y Villa Elvira desde donde se dirigieron hasta los puntos de encuentro en el casco: Plaza Italia, Plaza Rocha y Plaza Moreno. Y con caminatas culminaron en las puertas de ATE (en calle 8 e/ 56 y 57).

A las 17.30 y con un marco imponente de vecinos, referentes, militantes y adherentes a la Lista 12, tomaron la palabra Oscar "Colo" de Isasi, Hugo "Cachorro" Godoy, el precandidato a primer concejal Gastón Harispe y posteriormente lo hicieron los precandidatos a concejales Yanina Sánchez y Danielo Loncón respectivamente.

El cierre estuvo a cargo del precandidato a intendente Guillermo Escudero, quien en ese marco expresó: "Hay que actuar de la misma manera que hablamos, y la política tiene que poner esto por sobre todas las cosas. No podemos estar hablando y después no hacer aquello que decimos".

"Por eso el 10 de diciembre cuando asumamos en la Municipalidad de La Plata, nos vamos poner a trabajar fuertemente para que todos vuelvan a tener un presente distinto al que tienen".

Durante el transcurso del acto, el precandidato del Frente de Todos sostuvo "Esta fuerza política tiene como una de sus principales patas, lo que decía el General Perón: Tenemos que trabajar por la justicia social y por sobre todas las cosas, tenemos que gobernar a imagen y semejanza de la compañera Evita. Tenemos que ser humildes y solidarios, porque vamos a tener como principal bandera la justicia social".

Para concluir Escudero dijo: "El domingo rompamonos el alma, porque vamos a ganar la elección. Vamos a ganar porque tenemos que devolverle la esperanza a todos los que están sufriendo, a todos los que no tienen trabajo, a los que tienen miedo de perderlo, a todos que los que no llegan a fin de mes, a los que hoy no tienen un futuro, se lo vamos a estar devolviendo. Ese es nuestro desafío, ponerle voz a los que no la tienen. El domingo, reventemos las urnas".

La actividad contó con la presencia de Oscar "Colo" de Isasi quien fue reelecto como Secretario General ATE provincia de Buenos Aires y Hugo "Cachorro" Godoy, también reelecto como Secretario General de ATE a nivel nacional. Acompañaron el Presidente del PJ de La Plata Luis Lugones, el consejero provincial del PJ Gabriel Bruera, los referentes históricos del peronismo platense: Guillermo "Gallego" González y Alberto "el Cabezón" Delgado, entre otros.

Saintout: “Es con todos y con todas como vamos a reconstruir la esperanza para la ciudad de La Plata”

La pre candidata a intendenta por el Frente Todos, Florencia Saintout, cerró hoy su campaña de cara a las PASO del próximo domingo. El recorrido fue de punta a punta de la ciudad, desde Puente de Fierro hasta Arturo Segui. Estuvo presente junto a referentes territoriales en Tolosa, Ringuelet, barrio Norte, La Hermosura y finalizó el recorrido en la casa de un vecino donde termina la ciudad en Villa Elisa.

·”En el último día de campaña hicimos lo que hicimos siempre caminar, escuchar, estar en cada uno de los barrios. Es con todos y con todas como vamos a reconstruir la esperanza para la ciudad de La Plata”, dijo la candidata.

En los distintos recorridos conversó con vecinos y comerciantes y aseguró “lo que vemos es que así no podemos seguir” y remarcó que es muy doloroso lo que se escucha pero que también “hay mucha esperanza en dar vuelta esta situación”.

Por eso, la candidata de la lista 4, dijo que si bien “hay mucha gente que se ha resignado, es importante decirle a los platenses que no se rindan, que van a venir buenos tiempos. Que confiemos en nuestro pueblo, porque nuestro pueblo siempre le ha encontrado soluciones a los malos momentos”.

En este sentido Saintout destacó que la gente siempre ha trabajado mucho, “la mayorìa de los platenses, la mayorìa de los argentinos somos muy trabajadores”, por eso se mostró confiada en que “vamos a volver a tener gobiernos que nos acompañen”.

“Estas elecciones tienen una importancia muy grande, porque cuatro años más con el gobierno de Vidal, de Macri y de Garro, que son lo mismo, van a ser muy dolorosos. Así que es muy importante que tengamos otro gobierno”, aseguró.

El próximo domingo 11 de agosto, se desarrollarán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, en las mismas el Frente Todxs lleva cinco candidatos a la intendencia. De los resultados del domingo quien resulte ganador será el encargado de enfrentar al intendente Julio Garro en las elecciones generales de octubre.

La precandidata a intendenta por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz cerró esta noche su campaña con una multitudinaria caminata que llegó a plaza Moreno tras recorrer el cuadrante fundacional a través de sus diagonales.

“Recorrimos un largo camino y hoy estamos felices de encontrarnos aquí con este colectivo plural que nos llevará a la intendencia de La Plata. Vamos a ganar, vamos a dar vuelta esta historia y sepan que el domingo vamos a estar todos juntos”, dijo Victoria Tolosa Paz desde un escenario montado a metros del Palacio de calle 12.

Plaza Moreno fue el punto de encuentro para cuatro caravanas de vecinos y militantes que pasadas las tres de la tarde habían partido desde diagonal 73 y 120, diagonal 74 y 120, diagonal 73 y 31 y diagonal 74 y 31.

“Esta caminata de algún modo simboliza nuestro sueño. Un colectivo democrático y plural, donde se respetan todas las voces y matices, construido de afuera hacia adentro, como el camino que acabamos de recorrer”, dijo la precandidata a intendenta Victoria Tolosa Paz.

En otro tramo dersu discurso, la dirigente peronista se refirió además al episodio que esta misma madrugada terminó con siete detenidos en la comisaría Décima de City Bell tras ser sorprendidos mientras causaban destrozos en cartelería de campaña de Victoria Tolosa Paz, y luego de comprobarse que el vehículo en el que se movilizaban no tenía chapa patente y estaba a nombre de la Gobernación bonaerense.

Arias cerró su campaña: "Somos la mejor opción de este domingo para ganarle a Garro en octubre"

El precandidato a intendente por el Frente de Todos, Luis Arias, cerró su campaña con una caravana de autos, motos, bicicletas y a pie que partió desde distintos puntos de la ciudad y culminó con un acto central en la Estación Provincial de 17 y 71, ante cientos de militantes y seguidores que lo acompañaron durante este proceso.

El ex juez, que se lanzó a la política local como candidato por primera vez durante esta campaña electoral, estuvo acompañado por los precandidatos a concejales Leandro Amoretti, Claudia Corrales, Emilio "Taka" López Muntaner, Fabiana Berardi, y el resto de los dirigentes que lo acompañan en la lista. En tanto, al cierre de la actividad el artista Bruno Arias brindó un espectáculo musical.

Durante su discurso, Arias destacó que "el cierre de campaña está vinculado con el proyecto de ciudad que tenemos. Estamos acá, sobre la circunvalación, en el borde del casco urbano y mirando hacia los barrios de la periferia de la ciudad, porque tenemos una concepción territorial de la política municipal. Sabemos que un municipio mejor y más justo se construye desde cada barrio de la ciudad, conociendo esas realidades y recogiendo las múltiples experiencias de organización presentes en un proyecto verdaderamente transformador".

Además, Arias afirmó que "hicimos una gran campaña y demostramos que con mucha militancia, esfuerzo y humildad es posible plantear una discusión profunda para construir un modelo de gestión diferente al actual. Antes como juez y ahora como candidato recorrí junto a compañeros de trabajo y militancia toda la ciudad, llegando a tantísimos vecinos y vecinas y demostrando que no se necesita de grandes aparatos, llenar de afiches la ciudad, ni de fastuosos recursos para transmitir nuestras propuestas. Y logramos algo muy importante: dejamos planteado en el escenario político local la necesidad de dejar de lado el sectarismo y la autocomplacencia para superar ciertos vicios que hicieron que las y los platenses perdieran la confienza en la política".

En otro tramo de su discurso, Arias apuntó contra el jefe comunal Julio Garro. "Que se lave la boca el intendente Garro antes de hablar de corrupción y de la inundación. El trabajo que desarrollamos en su momento desde mi juzgado permitió develar la verdad de lo que sucedió esos días, y junto a muchos acompañamos a familiares y asambleas ante la tragedia que vivimos". Arias afirmó además que mientras la gente se organizaba para ayudar a sus vecinos, Garro permaneció en Miami de vacaciones.

Al cierre de su discurso, Arias afirmó que "la gente en la calle y los números con los que contamos nos indican que estamos muy cerca de ganar. Hoy nuestra interna se define entre tres candidatos, y nosotros estamos convencidos de que nuestra lista representa la mejor propuesta para ganarle a Garro en octubre. Poner en pié una verdadera alternativa a este gobierno municipal es el verdadero voto útil este domingo, para hacer realidad en La Plata el proyecto que encabezan Alberto y Cristina en todo el país y Axel en la provincia.

El frente de Izquierda, en Plaza Moreno

Esta tarde el Frente de Izquierda Unidad cerró la campaña de cara a las PASO del próximo domingo frente a la Municipalidad de La Plata denunciando la política represiva del gobierno de Garro y Vidal contra los trabajadores ambulantes y la situación de pobreza e indigencia en la que viven miles de platenses, resaltando que hay que invertir las prioridades no pagando la deuda externa sino destinando recursos para la salud, la educación, el salario y las jubilaciones.

Junto a cientos de militantes y referentes de las fuerzas que integran el Frente de Izquierda Unidad, Luana Simioni, candidata a Intendente de La Plata, señaló: "Hoy finalizamos una campaña muy intensa y a pulmón, llegando a cada barrio, a cada lugar de trabajo y estudio para difundir las ideas del Frente de Izquierda Unidad, irrumpiendo en un escenario que intentan polarizar al extremo".

Y agregó: "Nuestra campaña tiene como eje en discutir las condiciones estructurales en las que está el país y la ciudad y que hacen que La Plata tenga casi un 40% de pobreza e indigencia. Sabemos que gane quien gane las elecciones, ya sea Cambiemos o el Frente de Todos, no están dispuestos a enfrentar a los poderosos por eso en estas elecciones hacemos un llamado especial a los trabajadores y a la juventud para darle fuerza a la Izquierda como un claro mensaje de que vamos a pelear contra el ajuste gobierne quien gobierne. No queremos conformarnos ni resignarnos y ser los que paguemos una crisis que no generamos".

El acto finalizó con un pañuelazo de espaldas a la Catedral local para ratificar el apoyo y compromiso con la lucha de las mujeres por el aborto legal, seguro y gratuito y la plena implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).