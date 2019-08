Propuestas de los 16 precandidatos que van por la Comuna

| Publicado en Edición Impresa

Los 16 precandidatos a intendente de las 11 fuerzas políticas que competirán el domingo en las PASO expusieron sus proyectos sobre las principales problemáticas de la Ciudad. De visita en la redacción de EL DIA, explicaron sus posturas sobre el Código de Ordenamiento Urbano (COU), y la congestión del tránsito, la venta ambulante y las usurpaciones, que se pudieron ver en videos a través de eldia.com.

En todos los casos, a los precandidatos se les formularon las mismas cinco preguntas:

1. ¿Qué proyecto tiene con respecto al COU?

2. ¿Cómo se deben proteger las barriadas propias como las de City Bell? ¿Qué cosas se deben proteger en el casco histórico? ¿Cómo se ordena el crecimiento urbano en los barrios periféricos? ¿Cómo protegerá la zona de horticultura?

3. ¿Cuál es su postura sobre la usurpación de tierras y viviendas?

4. ¿Qué se puede hacer frente al colapso de las avenidas del centro? ¿Qué propone para el sistema de transporte público?

5. ¿Qué propone para la defensa del espacio público en las veredas y los vendedores ilegales?

JULIO GARRO

JUNTOS POR ELCAMBIO

1. El COU es muy antiguo y no ha sido debatido ni estudiado profundamente. Es una deuda de nuestra ciudad. Si la ciudadanía nos vuelve a acompañar el compromiso mío es volver a discutirlo a partir de fin de año, armando una mesa de discusión para ver cómo queremos que crezca la ciudad en los próximos 30 años y no sentar a aquellos que quieren discutir un código para beneficio propio sino de nuestra ciudad.

2. En City Bell tenemos la idea de trabajar en un precintado del centro comercial para que no pueda crecer más que eso. Con respecto a los barrios, pensamos que deben crecer integralmente. Se puede crecer hacia arriba, por ejemplo, en Villa Elvira y en los Hornos y en muchos otros. Hemos concentrado el crecimiento en un solo lado y eso nos ha traído muchas complicaciones con los servicios.

3. Estoy totalmente en contra de las usurpaciones, respeto mucho la propiedad privada. También entiendo la necesidad de la gente pero no la especulación desde la viveza política. Me van a encontrar siempre a favor del dueño de las tierras y nunca a favor del usurpador.

4. Estamos trabajando un proyecto para crear un Metrobus por circunvalación que pueda conectar con las avenidas. Otro es rediscutir si en avenidas y diagonales vamos a querer transitar o estacional. Y si vamos a querer ir hacia el norte por avenida 13 y volver por avenida 7.

5. Estoy en contra de la ilegalidad y a favor del comerciante, que también es un trabajador y que paga sus impuestos, sueldos y servicios. Siempre voy a estar del lado de la legalidad.

LUIS ARIAS

FRENTE DE TODOS

1. Hay que discutir primero qué modelo de ciudad queremos y luego reformar las normas. Y discutir de principio a fin el COU y las ordenanzas de rezonificación.

2. Hay que respetar la identidad de las localidades y redefinirlas. En el casco hay que proteger los edificios que le dan identidad a la Ciudad, recuperar el Teatro del Lago, el paseo del Bosque y el adoquinado, que no está siendo respetado. En la periferia hay que terminar con la especulación inmobiliaria, que es hoy la que planifica.

3. La ocupación de tierras responde a los viejos vicios de la política pero también tiene como protagonistas a las personas que no tienen dónde vivir. Hay que distinguir la ocupación de tierras de la usurpación, una es legal y la segunda es un delito. Hay un negocio montado desde ciertos sectores de la política que ocupan tierras para luego venderlas. Pero esa especulación no nos debe impedir ver la necesidad de viviendas y el déficit habitacional que hay en La Plata y la necesidad de generar acceso al hábitat.

4. El colapso del tránsito se debe a la concentración de actividades en el casco. Hay que descentralizar, creando una ciudad administrativa, otra judicial y universitaria, densificando otras localidades. Y recuperar los ramales ferroviarios provinciales.

5. La ocupación del espacio publico no es exclusivo de los vendedores ambulantes. Los comercios hacen ocupación y como esa otras ocupaciones podrían ser legales pagando un canon. Hay que buscar soluciones para cada sector consensuadamente.

FEDERICO MARTELLI

FRENTE DE TODOS

1. La Ciudad tiene que crecer hacia la zona Oeste, y definirse cuáles son las alturas y los criterios a aplicar. Hay que aprovechar las experiencias exitosas, desarrollando zonas comerciales e industriales en las localidades y protegiendo, fundamentalmente, nuestro cordón frutihortícola.

2. Hay que comenzar aplicando el poder de policía del municipio, y no violar las ordenanzas, como se está haciendo ahora con el paso bajo nivel de 1 y 32, donde no se respetaron las ordenanzas vigentes. Al igual que los carteles clandestinos que está colocando el intendente Garro en el espacio público.

3. El municipio tiene que trabajar en aplicar la ley de Hábitat, que permite la compra de terrenos, subdivisión y urbanización a precio de costo. Nos comprometemos a generar 25 mil lotes a un valor de 8 mil dólares para que las familias trabajadoras tengan acceso y poder reubicar a quienes están en zonas inundables, en trazados de avenidas y en espacio público. Queremos hacer una gestión que termine con la urbanización de los 160 asentamientos que tenemos.

4. Hay que terminar el segundo círculo de circunvalación, que hoy está paralizado, la avenida 90, la ruta 6 y la 36. Y avanzar con la propuesta de tranvía que propone la facultad de Ingenieria de la UNLP.

5. No podemos transformar la Ciudad en una saladita a cielo abierto. Hay miles de comerciantes que están asfixiados por las presiones impositivas, la suba de tarifas, los alquileres y la caída del consumo. Y con el desarrollo industrial y tecnológico debemos recuperar 50 mil puestos de trabajo.

VICTORIA TOLOSA PAZ

FRENTE DE TODOS

1. Venimos proponiendo a las asambleas de inundados la derogación del COU actual y discutir un nuevo código de cara a la ciudadanía , a la UNLP, al sector inmobiliario, al sector productivo para ver hacia dónde hacer crecer la Ciudad y cómo protegemos nuestro patrimonio.

2. El nuevo COU tiene que dar cumplimiento al catálogo de bienes patrimoniales, que está totalmente desactualizado, custodiando un patrimonio arquitectónico con reglas claras en el casco urbano y en la periferia, mancomunadamente entre el Estado municipal y los frentistas.

3. Las tomas de tierras y los vacíos urbanos son la cara visible de la inacción de la gestión de Julio Garro en generar condiciones para el acceso a la tierra de los sectores populares. Hay que cumplir con la ley 14.449, para que el sector inmobiliario deba brindar la plusvalía urbana en las zonas donde le solicita el municipio. Se generaría así un banco de tierras para loteos de manera planificada con todos los servicios para quienes necesitan acceder a una vivienda. Hacemos valer el derecho a la propiedad, la respuesta nunca puede ser la toma de una vivienda de algún particular que se vea damnificado.

4. Hay que mejorar el transporte público y descentralizar las actividades de la Ciudad porque vamos a colapsar. La UNLP va a ser la usina para la mejora de frecuencias y recorridos.

5. Garro debió haber censado a las manteras de Plaza San Martín para otorgarle el salario complementario de 6 mil pesos que hoy sí perciben otros desocupados de este distrito o incorporarlas en programas, como el de reciclado.

FLORENCIA SAINTOUT

FRENTE DE TODOS

1. Tenemos que modificar el COU con la participación de los vecinos, los colegios profesionales y la Universidad. El COU nos habla del destino del suelo: qué vamos a hacer con el productivo, comercial, y que vamos a hacer con los asentamientos.

2. En los barrios deben cuidarse la identidad, la historia y lo que cada uno de los vecinos considera valioso, pero pensando en una ciudad pujante, moderna, productiva y que no tiene que entrar en contradicción. En City Bell hay que garantizar la vida tranquila y segura sin que la afecte un mercado sin límites. Hay que ver cómo se van congeniando estas dos cuestiones. Hay que cuidar el patrimonio histórico en el casco, pero sin hacer de la Ciudad un museo.

3. En La Plata tenemos un déficit habitacional de los más grandes que existen en la Provincia y en el país; 160 asentamientos hablan de eso. Pero también tenemos un déficit en las decisiones políticas y en el tema judicial. Hay que resolver la deuda interna de lo habitacional pero también hay que ser muy firmes en la defensa de la propiedad privada.

4. En principio tenemos que descentralizar la Ciudad. Después tener un transporte más seguro, con más frecuencia, con mayor conectividad. Y trabajar en una educación vial para todos.

5. Mientras se destruya el empleo y mientras los comercios cierren, vamos a tener más vendedores ambulantes. Lo que tenemos que hacer es generar empleo y ponerle a los comerciantes reglas de juego claras. No podemos permitir la competencia desleal pero tampoco podemos permitir que haya gente que no tenga qué comer.3

GUILLERMO ESCUDERO

FRENTE DE TODOS

1. Tenemos que discutir un nuevo COU que incluya a las distintas instituciones, vecinos y colegios de profesionales que integran la Ciudad y que respete su identidad.

2. Sobre todo, tenemos que volver a tener una ciudad única, porque actualmente está fraccionada, es una franquicia de la Ciudad de Buenos Aires, fragmentada entre el Casco Urbano y lo que llaman la periferia. La Ciudad es una sola y debe ser uniforme para todos en todas las localidades.

3. Tenemos que generar un orden que se ajuste a la legislación y respetemos y hagamos respetar aquello que tiene su propio dueño. Y tener una política con un censo de tierras que genere seguridad a los dueños de esas tierras y esas viviendas.

4. Hay que ir hacia un esquema de mayor peatonalización de los lugares más transitados, con un reordenamiento del tránsito y el transporte, desalentando el uso del auto en el centro de la Ciudad.

5. La Ciudad tiene que volver a tener un orden a partir del cumplimiento de las ordenanzas y la legislación actual. Por otro lado, el fenómeno de la venta ambulante es similar a la crisis de hace 18 años, por lo tanto el cumplimiento de la ley y la generación de trabajo genuino por parte de aquellos que lo han perdido.

GABRIEL CRESPI

CONSENSO FEDERAL

1. El COU debe ser analizado para mejorarlo y discutido con la sociedad para que contemple la opinión de todos, de la forma más participativa posible.

2. Hay que mantener la idiosincracia de cada barrio. Respecto del casco urbano hay cuestiones que están preservadas y otras que hay que preservar. Pero hay que tener muy en foco la participación vecinal pero también planificar para llevar los servicios a todos los ciudadanos. Y preservar el cordón frutihortícola.

3. La usurpación tiene que ser una problemática a abordar desde el municipio y la Provincia. Más allá de que haya mafias hay gente que necesita dónde vivir y lo hace donde puede. Hay que hacerlo con la ley en la mano pero dándole una salida habitacional a esa gente.

4. El sistema de transporte público debe ser revisado en su totalidad. La gente espera mucho tiempo y hay zonas a las que no llega. Hay que rediseñarlo en función de estas cuestiones y propiciar la extensión del tren universitario hasta Gambier, donde pueden funcionar oficinas administrativas que descentralicen el casco.

5. No podemos permitir que el ciudadano no pueda usar el espacio público y éste se usurpe. Los vendedores ambulantes deben manejarse con la ley en la mano. hay una ordenanza de Alak que ni Bruera ni Garro se encargaron de modificar. Y en todo caso hay que generar más lugares de feria en determinados horarios y días de la semana para darle una situación laboral a esa gente.

CARLOS ORTELLI

CONSENSO FEDERAL

1. El COU tiene que ser modificado, incorporando el informe de riesgo hidráulico de la UNLP. En el casco tiene que haber un concepto de ciudad comprimida y en las afueras, expandida.

2. Las barriadas se tienen que proteger cuidando la idiosincracia, con un proyecto de forestación sustentable. Y hablar de nuestra cultura histórica incorporando el teatro del Lago y el empedrado de Meridiano V. Los accesos del cordón frutihortícola afecta contra su competitividad.

3. La usurpación es un delito y el municipio lo tiene perseguir y prohibir para estar en orden con el ordenamiento jurídico instaurado.

4. Tenemos que hacer una descentralización administrativa efectiva y real, revitalizando la función de las delegaciones. Y quiero proponer un sistema de transporte que incluya combis donde las líneas de micros no llegan. E implementar una zona de parqueo municipal donde se puedan dejar los vehículos sin ingresar a con ellos a al casco y continuar con un sistema de transporte público hacia el centro.

5. Creo en la competitividad de los comerciantes. Creo en que los que realizan actividades de manteo deben ser situados en un lugar al que se le dé la atención a sus necesidades, pero fundamentalmente se debe atender al comerciante. Hay algunas excepciones, como la de los artesanos, que no compiten con el comerciante o las situaciones de trueque que deben ser atendidos de otra forma. Creo que son necesidades sociales versus necesidades comerciales y creo que el espacio público debe ser respetado.

SERGIO PANELLA

PARTIDO MODE

1. Proponemos rediscutir todo lo que existe hasta ahora. Primero por algo que tenemos con la obra pública, que es el tema de los reservorios y segundo porque si está colapsado el sistema de servicios en el casco. Las empresas deben seguir construyendo pero con un ordenamiento mayor.

2. Primero tenemos que discutir qué tipo de ciudad queremos: una que sea sustentable o el valga lo que pueda. Hay que tener un mapa que marque en cada uno de los lugares qué tipo de desarrollo le vamos a dar. Por ejemplo, en Meridiano V, ¿le queremos dar vida comercial? Porque esa vida comercial también tiene mucho que ver con el adoquín. Lo que no podemos hacer es las barbaridades que hicieron las últimas gestiones de romper, sacar, poner...

3. Estoy en contra totalmente. Pero el Estado está en deuda en esas cosas. Primero porque las usurpaciones se hacen igual y creo que a veces tienen un tinte político. Pero si tenemos un problema habitacional en la Ciudad lo debemos solucionar desde el Estado.

4. Proponemos un rondín que sea gratuito financiado por el propio estacionamiento céntrico. Un valor de estacionamiento alto pero un transporte público gratuito que dé la posibilidad de llegar al centro sin tener que pagar un peso y que sea bueno. Que es lo que no ocurre hoy.

5. Tenemos un plan de desarrollo del cordón frutihortícola que generará 50 mil puestos de trabajo en dos años. O sea que si es un problema laboral el que tiene el vendedor ambulante, lo va a tener cambiado por un trabajo real, donde tenga la posibilidad de sustentarse económicamente.

LUANA SIMIONI

FIT UNIDAD

1. El COU debe ser derogado , fundamentalmente después de la inundación de 2013 que le costó la vida a, al menos, 89 vecinos, como lo exigieron las asambleas de inundados. Y hay que abrir un proceso de debate sobre el modelo de ciudad que queremos contrastado con la especulación inmobiliaria que mostró su peor rostro en aquella inundación y sigue vigente.

2. El desarrollo urbano ha crecido en la Ciudad sin ninguna planificación, mientras los trabajadores tienen vedado el acceso a la vivienda porque no hay créditos a tasa cero impulsados por el Estado, que podrían sostenerse mediante un impuesto a las grandes constructoras para urbanizar los 130 asentamientos que hay en La Plata.

3. La vivienda en esta ciudad es un privilegio de pocos. Más de 100 mil platenses tienen que alquilar porque no pueden acceder a la propia y otras mil familias viven en asentamientos en las peores condiciones porque la casa propia es un bien de lujo, inaccesible para cualquier familia trabajadora. Hay que desarrollar emprendimientos con base estatal en el que la vivienda sea una prioridad.

4. El transporte sigue siendo un negocio de un puñado de empresarios. Hay que municipalizar el servicio y que esté en control de trabajadores y usuarios y garantizar el derecho a la movilidad por parte del Estado municipal.

5. El megaoperativo policial para desplazar a los manteros del centro es negarle el derecho al trabajo a quienes no tienen otra alternativa que la venta ambulante, cuando la Ciudad tiene un 38% de pobreza e indigencia.

ERIC SIMONETTI

NUEVO MAS

1. El actual COU fue hecho en 2010 a pedido de las grandes constructoras inmobiliarias, que edificaron en el centro y dejaron del lado la periferia. Eso generó la inundación de 2013 porque transformó a la Ciudad en una pileta de cemento. Proponemos derogarlo y hacer un nuevo COU que trace una ciudad de forma horizontal, que urbanice la periferia con un plan de viviendas para todos los trabajadores, llevando servicios.

2. Proponemos generar una protección del medio ambiente, del patrimonio histórico del casco y de las zonas periféricas realizando una planificación urbana sustentable, teniendo en cuenta los servicios. Por eso generar un plan de vivienda es lo prioritario para nosotros.

3. Mucha gente está sin trabajo y sin tierra y no encuentra otra solución que tomar lugares. Para nosotros la solución de fondo es dar trabajo y vivienda y por eso planteamos un impuesto a las grandes riquezas de la Ciudad, como los grupos inmobiliarios, y así financiar estas obras que puedan evitar que haya tanta gente que no tenga casa.

4. El transporte público es un desastre. Aplicaron un tarifazo y no mejoró el servicio, que está monopolizado. Por eso nosotros decimos que hay que municipalizarlo, con una gestión bajo los trabajadores y los vecinos.

5. La venta ambulante tiene que ver con la falta de trabajo en la Región. Defendemos el derecho a trabajar de esas personas, en tanto no consigan un trabajo digno, con buenos salarios. Por eso exigimos la urgente desmitarilización del centro de La Plata y que el espacio público sirva para ejercer nuestros derechos.

MARCELO PEÑA

FRENTE NOS

1. El COU debe ser cumplido porque tenemos el riesgo de ser una ciudad inundable. Necesitamos cumplimentar con eficiencia donde puede edificarse y proteger aquellas zonas donde no. Queremos evitar todo acto de corrupción, con una obra pública con un plan adecuado a su ubicación y necesidad frente al riesgo.

2. Todos los barrios deben ser robustecidos bajo tres temáticas: la seguridad, los emprendimientos económicos y los centros de atención primaria de la salud. El platense tiene que volver a dormir tranquilo. Se requiere un plan de seguridad ciudadana fehaciente, de la mano, incrementar la actividad laboral.

3. La usurpación es un delito. Asisto a personas que con ahorros de toda su vida han comprado tierras para tener una renta y no puede ser que a través de un delito las priven de ese derecho personalísimo. También hay que trabajar una política social para darle una respuesta a las personas que no tienen un hogar.

4. La descentralización de los edificios públicos es una idea que viene desde hace muchos años y no es alocada, frente a este incremento inconmensurable del parque automotor. Se incrementaría la actividad laboral en las localidades y también se aliviaría el transporte público.

5. No estoy de acuerdo con la venta ambulante, que va en desmedro de la actividad comercial de nuestra ciudad. Necesitamos darle posibilidades de actividad laboral a los manteros. a través de microemprendimientos y créditos personales para que desarrollen una actividad económica.

GERARDO JAZMÍN

ALTERNATIVA VECINAL PLATENSE

1. La Ciudad necesita tener un crecimiento sostenido y una planificación ordenada. Para eso es necesario que el COU no sea modificado por las distintas gestiones municipales. Es muy importante que los vecinos no tengan colapsados los servicios públicos, como ocurrió producto del COU actual.

2. Las barriadas deben ser protegidas teniendo en cuenta sus identidades. Para eso, proponemos que los delegados sean votados de forma directa y que tengan presupuesto propio, para que el vecino pueda participar de la actividad de la Ciudad y de la gestión municipal.

3. Somos defensores del derecho a la propiedad establecido por la Constitución. Pero también hay que promover créditos para que puedan acceder los vecinos que no tienen una vivienda

4. Fundamentalmente se necesita educación vial, educar al vecino en lo que tiene que ver con las distintas normas de tránsito. Y desde el Estado hay que ser implacables en cuanto a los vecinos que infringen esas normas. En cuanto al transporte público, las unidades deben estar en condiciones y la frecuencia y los recorridos debe ser la que los vecinos necesitan, porque esa falencia es la principal queja.

5. El intendente contempló la situación de la venta ambulante recién tres años después y, lamentablemente, fue en contra de los vendedores. Somos defensores de los comerciantes que cumplen con las obligaciones tributarias pero también hay que cuidar a las personas que quieren llevar el pan a su hogar y apoyarlos con las herramientas que necesitan.

JESICA MUCHENIK

PARTIDO HUMANISTA

1. Sobre el COU, reafirmamos el compromiso que firmamos con las asambleas de inundados de Tolosa. Nuestro proyecto es derogar el código actual y crear uno nuevo que tenga como prioridad la preservación de los espacios verdes, la reglamentación y construcción de viviendas sociales y ponga fin a la especulación inmobiliaria. Será con amplia participación de los vecinos y con decisiones de carácter vinculante.

2. Se debe proteger y conservar todo aquello que preserve la esencia de la Ciudad. Las problemáticas de la periferia se arreglan con la gente participando y el Estado involucrado y articulando la actividad de los agricultores y la UNLP.

3. No estamos a favor de la usurpación de tierras pero sabemos que la vivienda es un derecho humano. Las viviendas son una necesidad primordial que no puede estar regida por un mercado que no tiene al ser humano como valor central. Por eso hay que crear un banco municipal para que la gente pueda acceder a créditos a tasa cero y solucionar el problema habitacional.

4. Hay que tener un mayor control de la ley de tránsito. Si el servicio público funcionaria bien la gente no usaría tanto el auto. Hay que mejorar la frecuencia y los recorridos. Y deben estar adaptados para las personas con capacidades diferentes.

5. Estamos en contra de la represión a los manteros. Somos conscientes del reclamo de los comerciantes pero entendemos que si la gente tuviese trabajo no tendría que salir a vender y ofrecer los productos en la vía pública. Hay que ofrecerles trabajo y generar emprendimientos a través de un banco municipal.

SANTIAGO BLAS

DIGNIDAD POPULAR

1. El COU está bien constituido. Hay que hacerle algunas reformas, pero mas allá de las reformas hay que darle la interpretación correspondiente y criteriosa. No solamente la interpretación que le sirva al municipio o a algún actor que se confabule para beneficio propio. No hay que dejar barrios de primera y barrios de segunda.

2. En las barriadas hay que poner la policía al servicio del vecino y la seguridad tiene que funcionar acorde al requerimiento que tiene cada barrio, conjuntamente con la Justicia. En el casco la protección tiene que ser para todo, preservando la historia de la CIudad. En cuanto al crecimiento periférico, los countries, que van a una altura superior al resto de los barrios puede provocar que un country no se inunde pero el resto sí. En cuanto a la horticultura hay que poner las herramientas municipales al servicio de estos trabajadores, para agregarle valor agregado.

3. La usurpación de tierras es un delito. El municipio tiene que estar al servicio del vecino con un banco de tierras para permitirle alcanzar a tener su vivienda en un lote como corresponde.

4. Por el colapso de las avenidas del centro, hay que desarrollar una política a 30 años con posibilidades del desarrollo del turismo. Deberíamos incorporar con vecinos e instituciones, proyectos futuristas para desarrollar.

5. Hay que declarar la emergencia alimentaria, social y laboral. Desde el municipio tenemos que generar la herramienta para que los vendedores ambulantes se inserten en el mercado laboral. Y tenemos que proteger al comerciante.

OSCAR LOYOLA

BANDERA VECINAL

1. El COU no es un tema sencillo, es muy delicado. Hay que estudiarlo muy a fondo y en detalle antes de realizar propuestas.

2. Hay que proteger las barriadas vigilando, controlando y no permitiendo que se haga daño sobre los materiales propios de la comunidad.

3. Nos oponemos totalmente contra la ocupación y usurpación de tierras, tanto viviendas particulares como propiedades del Estado. Para eso se solicitará que la Justicia actúe de forma rápida y eficiente. No es justo que alguien se apropie de lo que es de otra persona y a quien le ha costado mucho tenerlo.

4. El colapso del tránsito es serio. proponemos que el transporte público utilice las avenidas centrales de la Ciudad y los autos particulares utilicen calles adyacentes. Y, por otra parte, la descentralización de los edificios administrativos y un reordenamiento del estacionamiento.

5. Entendemos al comerciante porque tiene sus gastos y su reclamo es genuino, pero también entendemos a los vendedores ambulantes porque no tienen otro medio para subsistir. Proponemos regularizar ferias consensuándolo con los dos sectores.