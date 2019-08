Un calvario sin fin: los vecinos de la sede de la Uocra viven entre el temor y la resignación

En 50 entre 3 y 4 se ven situaciones que incomodan la vida cotidiana: doble fila permanente; gritos; peleas y un clima de tensión creciente

| Publicado en Edición Impresa

Los vecinos de la sede administrativa de la intervención de la Unión Obreros de la Construcción (Uocra) La Plata están hartos de convivir con situaciones que les incomodan, les genera inconvenientes cotidianos y, en definitiva, les “baja” la calidad de vida. Así lo cuentan quienes tienen que convivir con constantes grupos de afiliados al sindicato que “orinan en cualquier parte”, usan los autos estacionados como mesas para jugar a las cartas o asisten a escenas de pugilato entre cuidacoches y aspirantes a ocupar alguna vacante en obras de la construcción de la Región. También mencionan cierto “desamparo” porque dicen que se cansaron de pedir a la Municipalidad que tomen medidas para evitar la doble fila permanente y a la policía para que ponga orden en el lugar.

Fuentes de la intervención de la Uocra platense remarcaron que a la sede administrativa de 50 entre 3 y 4 concurren quienes van a pedir asesoramiento legal y gremial por dificultades que pueden tener en sus puestos de trabajo; quienes van a dejar sus antecedentes laborales para conseguir un puesto en algún momento que se abra una vacante; y los que se van a inscribir a los cursos de capacitación y especialización.

“Vienen a inscribirse para los cursos; por asesoramiento legal y gremial; y a buscar trabajo”

Una fuente de la intervención dijo a este diario que “se les pide a los afiliados que una vez que hagan el trámite o la consulta por la que fueron a la sede se retiren del lugar”, y aseguran que muchas veces se encuentran con situaciones complejas de resolver. “¿Con qué argumento se le puede pedir que abandonen la zona?. Por estar sentados en la vereda, en grupos o si no se comete ninguna contravención o delito, no se le puede pedir que se vayan del espacio público. Algunos se quedan para conversar con sus compañeros, otros esperan algo que nunca le vamos a poder dar, porque no hay bolsa de trabajo”.

TEMOR VECINAL

Los vecinos de los alrededores de la sede administrativa de la Uocra La Plata de 50 entre 3 y 4 aseguran que “la zona está atemorizada. Ves autos que entran en contramano; te organizan una misa en la calle y la vereda; gritan; se pelean entre ellos y algunos cuidacoches, y a aveces se potencian con los trapitos y la zona es un descontrol”, describió un vecino de la zona, que como todos los que hablaron con este diario imploran que no se publiquen sus nombres por temor a represalias.

“Sabemos que tampoco tienen mucha contención, que está difícil la situación para todo el mundo, pero hay días en los que resulta difícil para una mujer pasar por la cuadra porque atraviesa momentos complicados. Algunos se quedan en lo verbal, y otros han tratado de ir un poco más allá pero son bloqueados por los otros afiliados que se ubican un poco más. O también tenés gente que hace pis en un árbol, o en la cubierta de un auto estacionado”, dijo un frentista que vive a dos cuadras de la sede de la Uocra.

Ayer, una vecina que habló con este diario está tan “harta de convivir con determinadas situaciones que muchas veces me largo a llorar de la impotencia. Tengo que ir a buscar a una de mis hijas y no puedo sacar el auto porque hay autos en doble fila y le pido a algún familiar o amigo que me haga el favor de ir a buscarla porque no puedo salir de casa. Les pido y se te ríen en la cara o te miran feo y amenazan. Parecen cosas sencillas pero en la sumatoria de estas cosas chiquitas te cansas, te hartas y te planteas la posibilidad de mudarte a otro barrio”.

Otra mujer dijo que “si llamás al 147 o al 911 para hacer un reclamo o una denuncia te piden todos los datos y te da miedo dejarlos porque no terminamos de confiar en que si los guardarán o trascenderán. Nos sentimos desamparados”.

En la sede administrativa de la intervención del gremio aseguran que “hay policías custodiando el lugar, y si hay algún problema actúan rápidamente”.

Un vecino describió que “desde hace más de un año que no podemos dormir la siesta en paz, se escuchan gritos, ponen la música a todo volumen en cualquier momento. Dejás el auto estacionado en la cuadra y te lo usan de asiento, para jugar a las cartas o comer como si fuera una mesa”.

Ayer se pudo observar que durante gran parte de la jornada hubo grupos de afiliados a lo largo de la cuadra de 50 entre 3 y 4 que dejaban un estrecho paso peatonal, mientras otros coparon la calle con autos estacionados en doble fila o bien armando reuniones sobre el asfalto.

“Ya no sabemos a quién recurrir. Esto parece una zona liberada. Transitarla se ha puesto peligroso y la mayoría de los vecinos tienen resignación. Tratan de acomodar sus actividades al ritmo de las reuniones en ese sindicato”, dijo un vecino que lleva varios años en el barrio.