“El Patrón” de Moreno: pasión por las armas, los autos y Pablo Escobar

Tiene 37 años. Y cayó con otras 14 personas. Le secuestraron cocaína, marihuana, un arsenal y documentos falsos

| Publicado en Edición Impresa

Acaso los rasgos más distintivos del hombre sindicado como “El Patrón de Moreno” sean los tatuajes en sus brazos y la cadena de oro que cuelga de su cuello con una réplica de una AK-47 dorada como dije; siempre por afuera de cualquier prenda. Para lucirla mejor. Esa manera extrovertida que tiene Silvio Gastón Canteros (37) de presentarse también se ve, con mucha fuerza, en sus vehículos de alta gama, la decoración de su casa -una quinta llamada “Nápoles”- y hasta en las armas que usaba para posar en las fotos flanqueado por mujeres con poca ropa.

Incluso su apodo alude a un personaje de culto y cinematográfico: Pablo Escobar, el famoso narco colombiano. Y no es casual, ya que el “Patrón” criollo cayó anteanoche acusado de liderar una banda de narcos en el conurbano bonaerense.

El operativo para desbaratar a la pandilla contó en las últimas horas con una serie de allanamientos que permitieron dar con el acusado de digitar las maniobras delictivas. De paso apresaron a otras 14 personas, entre ellas una mujer.

Según las fuentes, los miembros de la organización criminal vendían droga “en diversas zonas de Moreno” y las localidades vecinas, aunque, claro, eran su especialidad las que tienen más “salida” en el mercado: cocaína y marihuana.

En los operativos secuestraron muchas de las pertenencias que el Patrón lucía en las fotos que publicaba en las redes sociales, como autos de alta gama equipados con balizas led como las que usan los autos de custodia oficial, un cuatriciclo y una variedad de armas de diversos tipos y calibres, entre las que se destaca una pistola bañada en oro. No obstante, un hallazgo particular permite suponer que la venta de droga no era la única actividad que mantenía ocupado al Patrón vernáculo y a sus compinches.

Una realidad que mata

Según confiaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia, la banda guardaba 93 DNI apócrifos que usaban para cobrar planes sociales. Al parecer tenían vínculos aceitados con “algunos empleados de la Municipalidad”.

Esa documentación fue incautada en “Nápoles”, la finca ubicada en la localidad de La Reja que Canteros utilizaba como base de operaciones. Tampoco hay capricho en la elección de ese nombre, ya que así se llamaba la casaquinta del líder del Cartel de Medellín, a quien idolatraban.

De ese mismo lugar los policías se llevaron catorce armas de fuego cortas y largas, unas 1.000 dosis de cocaína, 900 bochitas de marihuana y varios panes, cuatro autos, 200 mil pesos y una suma no determinada de billetes en moneda extrajera, varias computadoras y teléfonos celulares, y, por supuesto, la infaltable máquina de contar billetes.

El amor por el capo narco que encumbró un par de series iba más allá de los sobrenombres. En “la vida de lujos y excesos” que llevaban se observan cuadros y pósters de Escobar.

Tan grandes eran la devoción y el deseo de emularlo que, además de llevar grabada la inscripción “El Patrón” en la luneta de su imponente camioneta Dodge Ram negra, sobre una pequeña caja fuerte empotrada en la pared colgaron un reloj de pared con la cara de Escobar.

En una conferencia de prensa realizada este mediodía en la quinta, el viceministro de Seguridad bonaerense, Vicente Ventura Barreiro, consideró que “lamentablemente, en las series los personajes aparecen como simpáticos, pero en la realidad estas armas y esta droga matan”.

“Esta es la realidad, y en el mundo real estos personajes tienen que terminar así, detenidos y encarcelados”, agregó. Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal N°3 de Morón.