Nuevas prohibiciones de la Anmat: leche en polvo y productos médicos quirúrgicos

Una leche en polvo y dos productos médicos quirúrgicos fueron parte de las nuevas prohibiciones que a través de la publicación en el Boletín Oficial dispuso hoy la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

En la disposición 7350/2019 expresa que no permite la comercialización en todo territorio nacional del producto "Leche entera en polvo, disolución instantánea, fortificado con vitaminas D, A, marca Milkfood".

La empresa está registrada en Villa María, Córdoba, y el producto fue apuntado porque se hallaba en infracción por no cumplir con la normativa alimentaria vigente. También se indicó que no cumplía con las exigencias físico-químicas "resultando en consecuencia ilegal", mientras que estaba falsamente rotulado y no contaba con los registros necesarios.

Por otro lado la Anmat prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos médicos rotulados como "Hoja de cirugía artroscópica Full Radius Blade-DYONICS" y "Cuchillas quirúrgicas artroscópica de DYONICS".

Los mismos están prohibidos en la disposición 7352/2019, en la cual se detalló que estos dos productos médicos indicados "para la resección de tejidos blandos y óseos en cavidades articulares", al ser productos médicos ingresados al país de manera ilegítima "revisten riesgo sanitario para los eventuales usuarios".

En tanto, se fundamentó en que ninguno contaba con los datos del importador autorizado en nuestro país.