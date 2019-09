“Era clave arrancar el torneo con una victoria”

| Publicado en Edición Impresa

Todo es felicidad en el campamento de Cambaceres, luego del debut auspicioso en el torneo de Primera D. El triunfo sobre Argentino de Rosario por la mínima diferencia dejó tranquilo y conforme al grupo y al cuerpo técnico que encabeza Jorge Casanueva.

“Era fundamental arrancar con una victoria. Hacía 5 años que Cambaceres no comenzaba ganando un campeonato. Esto sirve para que los jugadores crean que lo que se está pregonando es lo correcto”, le dijo ayer a este diario el técnico del Rojo.

Y agregó: “al equipo lo vi con carácter y con intensidad. Ahora hay que empezar a jugar. Eso se irá dando a medida que los partidos vayan pasando. También hay que darle tiempo a los chicos para que de vayan conociendo dentro de la cancha. Una cosa son los entrenamientos, y otra los partidos oficiales”.

HACIA 5 AÑOS QUE NO COMENZABA GANANDO

Cambaceres debió esperar cinco años y seis torneos para que vuelva a festejar un triunfo en el arranque de campeonato.

El último éxito se remonta al Torneo Transición de la Primera C, de 2014, cuando Cambaceres hizo su estreno con victoria en Rosario sobre Central Córdoba, al que le ganó por 2-1 con “doblete” de Nicolás Kissner. Fue el 9 de agosto de ese año.

En 2015, también en Primera C, perdió en el debut con San Miguel por 2-1, en Los Polvorines. En 2016 (Primera C), igualó sin goles con Sportivo Barracas. En la temporada 2016/17 (Primera C), igualó 3-3 con Sacachispas, en Ensenada. En 2017/18, debutó con derrota en el 12 de Octubre ante el CADU (1-2). Y en 2018/19, ya en la D, perdió 2-1 con Liniers.