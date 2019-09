Colón pasó a cuartos por la vía de los penales

| Publicado en Edición Impresa

Colón de Santa Fe inclinó 4-3 a su favor, en desempate por penales, la igualdad 1-1 con Atlético de Tucumán, y pasó a cuartos de final de Copa Argentina, donde se cruzará con el ganador de Estudiantes (BA)-Real Pilar.

Colón (1/4): Leonardo Burián; Gastón Díaz, Lucas Acevedo, Damián Schmidt, Franco Quiroz; Cristian Bernardi, Matías Fritzler; Guillermo Celis, Mauro Da Luz, Nicolás Leguizamón; Tomás Chancalay. DT: P. Lavallén.

A. Tucumán (1/3): Alejandro Sánchez; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Dylan Gissi, José Luis Fernández; Federico Bravo, Guillermo Acosta; Lucas Melano, Gonzalo Castellani, Tomás Cuello; Leandro Díaz. DT: R. Zielinski.

Goles: ST 3m. D. Schmidt (C); 37m. J. Toledo (AT).

Cambios: ST 14m. Javier Toledo por Cuello (AT); 26m. Gabriel Esparza por Chancalay (C); 31m. Jorge Ortega por Leguizamón (C), Leonardo Heredia por Castellani (AT) y Ramiro Carrera por Melano (AT); 32m. Fernando Zuqui por Da Luz (C).

Desempate por penales: Ortega (gol), Toledo (gol), Celis (gol), Heredia (gol), G. Díaz (alto), Gissi (gol), Bernardi (gol), Acosta (travesaño), Esparza (gol), L. Díaz (atajado).

Cancha: Presbítero Bartolomé Grella (Paraná).

Árbitro: Pablo Echavarría.