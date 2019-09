En La Plata, los libros sobre diversidad sexual y género resisten la crisis editorial

Alentados por una renovada agenda social, son los títulos que más se venden. En distintas librerías locales ya tienen un sector propio

La oferta es tan amplia y variada que sería imposible nombrarla a toda en un solo párrafo, pero en las librerías de la Ciudad coinciden en que los libros que abordan temáticas de género y de diversidad sexual representan un verdadero fenómeno de ventas y, a fuerza de novedades y resistiendo la crisis furiosa del sector editorial, se ganaron una mesa exclusiva para sus títulos.

“Desde febrero que tuvimos que destinar un sector especial para este tipo de libros a raíz de la demanda”, cuenta Matías, encargado en uno de los locales que la cadena Yenny-El Ateneo tiene en La Plata y para quien el fenómeno “responde a temas que se han puesto en este último tiempo en la agenda social, como es el ‘Ni una menos’ o el reclamo por la legalización del aborto. Son cuestiones que despiertan el interés colectivo y que vienen acompañadas de una oferta editorial que se amplió en los últimos años. Eso generó que esos títulos tengan ahora una relevancia que antes tal vez no tenían”.

Algunos de esos títulos van desde los que escribió la periodista Luciana Peker (como ‘La revolución de las hijas’ o ‘Putita golosa’) hasta libros destinados a los más chicos como ‘La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño’, ‘La cenicienta que no quería comer perdices’, ‘Yo nena, yo princesa’ o ‘Feminací... y no hay vuelta atrás’.

“Creo que el libro que disparó el boom fue Putita golosa”, apunta Florencia, encargada en uno de los locales de la cadena Cúspide, donde los libros de género y diversidad sexual también se ganaron una mesa propia en los últimos meses.

“La mayoría de los que consultan por estos libros son jóvenes -cuenta Florencia-, pero también hay muchos docentes o adultos académicos que se muestran interesados en los distintos títulos que ofrece el género”.

Algo similar apunta Verónica desde la librería platense Rayuela, donde libros como ‘Les rares’ o ‘El vestido de mamá’ también motorizan el fenómeno. “La implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) y la polémica que se generó en algunos colegios también son parte del interés que despiertan estos libros”, cuenta Verónica, quien asegura que “muchas madres y docentes se llevan títulos vinculados a esta temática a partir de su irrupción en la agenda social”.

Lo que apuntan desde las librerías locales entra en perfecta sintonía con lo mencionado en los últimos días por Oche Califa, director Institucional y Cultural de la Fundación El Libro y quien detalló que en las últimas ediciones de la feria “los libros sobre diversidad sexual confirmaron su identidad en la demanda y fueron los que más ventas protagonizaron”.

En las últimas dos ediciones de la Feria, precisamente, una de las grandes novedades fue el espacio Orgullo y prejuicio, que tuvo como eje la diversidad sexual y se convirtió en una caja de resonancia de distintos debates y manifestaciones sobre la temática.

“Hoy los libros sobre el feminismo, diversidad sexual o educación sexual integral ocupan un espacio que antes no tenían no sólo acá sino en ninguna librería”, detalla Matías, quien estima que no se trata de una moda editorial sino más bien de “un fenómeno que responde a temas instalados en la sociedad con fuerza en el último tiempo”.

Con títulos que arrancan desde los 500 pesos hasta libros que superan los mil, la variedad de autores y enfoques, coinciden los libreros, ayuda a que el fenómeno crezca y no tenga techo. “La mayoría de las personas que compran son chicas -dice Florencia-, pero es tan distinta la oferta que vemos también muchos estudiantes de Sociología que se interesan por una temática, que antes no tenía semejante respaldo editorial. Y en una época donde las ventas no están en su mejor momento, estos títulos se consolidan y crean un género en sí mismo”.