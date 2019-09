Actrices denunciaron por acoso sexual a un ex director del Centro Cultural San Martín

Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en el caso de Juan Darthés, no mencionaron el nombre del presunto agresor, aunque ya se realizó una denuncia penal

En medio de un extraño hermetismo, y a diferencia de lo ocurrido cuando se denunció al actor Juan Darthés, el colectivo Actrices Argentinas volvió a presentar una denuncia de violencia machista.

En esta oportunidad, el colectivo de artistas respaldó una acusación de acoso sexual y maltrato laboral presentada en julio pasado ante la Justicia por Anahí De la Fuente, una ex empleada del Centro Cultural San Martín (CCSM), contra Diego Pimentel, el ex director de ese centro cultural.

Sin embargo, el colectivo esta vez evitó decir el nombre del acusado, y la propia De la Fuente, ante las preguntas de los periodistas, indicó que “el denunciado ya fue anunciado en algunos medios. La idea es no darle más protagonismo. Si no que tengan en claro que esto ya está en la Justicia. Esto va a ir a juicio oral y público. Además, también hay otras víctimas”.

En las horas previas a la conferencia de prensa, la expectativa giraba alrededor de un detalle que dejó entrever el propio colectivo: el hecho se habría producido dentro de un ámbito de la cultura, la educación y el Estado.

“Es un mensaje urgente a la sociedad”, anunció Laura Azcurra ni bien empezó el acto. Y a continuación, Jazmín Stuart reveló: “Acompañamos la denuncia de Anahí de la Fuente, que sufrió acoso sexual en el Centro Cultural San Martín. Estamos aquí para decir basta”.

Actrices Arg junto a más de 60 org feministas y transfeministas de la cultura, la educación y los DDHH, decimos: basta de acoso y maltrato en ámbitos laborales y educativos.

Luego, Anabel Cherubito consideró que cuando la víctima “decide hablar la amenazan con bajarle el sueldo o la echan”. “Basta de naturalizar la violencia. Basta de silenciar a las víctimas a través de actos intimidatorios y amenazas”, afirmó la actriz.

A continuación tomó la palabra Thelma Fardin. “No nos callamos más”, dijo quien denunció a Juan Darthés por violación.

Además del apoyo de las actrices, este caso fue acompañado por agrupaciones de autoras, escritoras, directoras, técnicas de cine, bailarinas, músicas, trabajadoras de centros culturales, colectivos feministas y transfeministas, y organizaciones por los derechos humanos.

Durante la conferencia de prensa realizada en el auditorio Bauen del centro porteño por 60 organizaciones feministas y transfeministas de la cultura, la educación y los DDHH, algunas de las referentes leyeron un comunicado anunciando que acompañarán a la denunciante en el proceso.

De la Fuente, quien realizó la denuncia contra el ex director, es maquilladora profesional, performer y comunicadora. Había comenzado a trabajar en el área de Comunicación del centro cultural como “community manager” en junio de 2017, y según relató ella misma, decidió decir basta después de un año y diez meses, en marzo de 2019.

En aquel entonces, ella pidió que la reubicaran, que la cambiaran de área, que la alejaran de su acosador. Pero no solo eso no ocurrió, sino que terminó despedida.

“Me quedé sin trabajo, sigo sin trabajo. Él renunció, pero a mí me interesa mi trabajo”

“Me quedé sin trabajo, sigo sin trabajo. Esta persona renunció, pero a mí lo que me interesa es pedir por mi trabajo. No tuve ninguna respuesta. Hay más denunciantes y en este caso hay testigos que sufrieron lo mismo. Y más personas que no se acercaron porque no se animaron a hacer denuncias”, contó ayer durante la conferencia.

Su denuncia, realizada en julio pasado, quedó asentada en la Fiscalía N° 16 especializada en violencia de género, a cargo de Claudia Barcia.

En su comunicado, las actrices señalaron “repudiamos el hecho de que un sujeto que ejerce este tipo de violencia ocupe cargos jerárquicos en espacios de la cultura, la educación y el Estado. Estamos acá para decir basta”.

“Sabemos que esto sucede en cualquier espacio de trabajo, comercio, oficina o fábricas -agregaron- el sistema debe reinventarse de raíz, porque el trabajo debe dignificar, no humillar. Debe aplicarse un protocolo de género en cada lugar, privado y público”.

La metodología utilizada por las actrices fue la misma que utilizaron para respaldar la denuncia por violación que radicó Thelma Fardin contra Juan Darthés -con la salvedad de que en este caso no pronunciaron el nombre del acusado- cuando la ex protagonista de “Patito Feo” sostuvo que el actor abusó de ella durante una gira en Nicaragua que tuvo lugar en el año 2009, cuando la joven tenía 16 años.

Justamente sobre ese caso, en las últimas horas se conoció que la Fiscalía nicaragüense determinará en los próximos días si acusará o no penalmente a Juan Darthés por la denuncia de violación sexual realizada por Thelma Fardin en diciembre pasado ante las autoridades de Nicaragua.

La resolución depende de una inspección ocular en el hotel de Managua donde se hospedaron en 2009 los actores argentinos.

Pero mientras tanto, para la Justicia continúa siendo un misterio el paradero del empleado que llegó a la habitación donde se encontraban los actores para entregarle una nueva llave magnética a Fardin.

Cabe recordar que, de acuerdo al relato de la actriz, esta persona arribó al dormitorio en el momento en que ocurría la violación, lo que le permitió escapar del ataque sexual.

Por otra parte, fuentes allegadas al caso señalaron que será muy difícil que se hallen evidencias en una inspección ocular en una habitación de hotel por la que pasaron cientos de pasajeros, que se realizará 10 años después de que sucedió el presunto delito.