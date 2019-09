Independiente es un “infierno”

| Publicado en Edición Impresa

Independiente es un verdadero “infierno”. Después del empate con Lanús, cuando el equipo tenia el partido y el resultado controlado, y de los silbidos del final, muchos trapitos salieron al sol.

Dicen que en el entretiempo del encuentro celebrado en el Libertadores de América, Pablo Pérez habría discutido de manera acalorada con Nicolás Domingo, y que a la postre, habría destrozado un pizarrón porque las cosas no venían saliendo como se habían establecido. A raíz de ello, el ex jugador de Boca y el propio Domingo fueron “borrados” por el entrenador Sebastián Beccacece, y no serán tenidos en cuenta para los próximos compromisos.

FUERTE AUTOCRÍTICA DEL PLANTEL

Que las cosas no vienen bien barajadas en Independiente, no es ninguna novedad. Ayer, en el predio de Villa Domínico, los jugadores y el cuerpo técnico mantuvieron una fuerte autocrítica por este presente futbolístico, y sobre todo, por la pobre imagen que dejó el equipo ante Lanús, en Avellaneda.

Durante casi una hora, se conversó sobre el rendimiento en los últimos encuentros y se intentó encontrar una explicación al flojo funcionamiento.

Los próximos partidos que tiene Independiente por delante serán claves para el futuro de Sebastián Beccacece, sobre todo, el choque con Defensa y Justicia, por Copa Argentina.