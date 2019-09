Maradona, íntimo: Gimnasia publicó un video del Diez hablando de los hinchas

Gimnasia publicó hoy un video de una entrevísta íntima con Diego Maradona. El entrenador habló de los hinchas y aseguró que su mamá está feliz con su vuelta a Argentina para volver a dirigir.

"Lo primero que encontré fue la gente, que me mima, me demuestra cosas", dijo el técnico mens sana.

Y agregó que la del Lobo es una hinchada que "mira hacia el futuro y me encanta eso. Soy un tipo feliz y sé que mi mamá está feliz y eso es lo que me empuja".

En tanto que agregó que le dan ganas de abrazar a cada uno de los simpatizantes del Lobo: "Irme como me fui y cuando vuelvo me encuentro con estos hinchas fervorosos que no existen en otra parte del mundo y que quiero abrazar uno por uno".

También le agradeció a todo el Club y dijo que "nosotros estamos dejando todo. Yo no me quiero ir de Estancia Chica. Los chicos necesitan el acostumbramiento de ganar. No soy mago, pero tengo 40 y pico de años de fútbol".