“Yo jamás me rindo, dijo Vidal, quien pidió el voto por la “boleta completa”

“Yo no tengo balotaje, pero a nivel nacional sí, y nos va a hacer mejores”, dijo la Gobernadora en un acto en Tres Arroyos

| Publicado en Edición Impresa

En medio de versiones sobre su distanciamiento político con Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal pidió ayer el voto por la “boleta completa” de Cambiemos para que el Presidenta pueda acceder a una segunda vuelta contra Alberto Fernández. “El balotaje nos va a hacer mejores”, aseguró la mandataria bonaerense.

Vidal dio este viernes un mensaje contundente de cara a las elecciones de octubre y llamó a votar boleta completa durante una visita a la localidad bonaerense de Tres Arroyos, donde advirtió: “Yo no me rindo”.

“Yo no tengo balotaje, pero a nivel nacional sí y nos va a hacer mejores, nos va a dar más democracia”, expresó Vidal en un discurso que ofreció en el comité radical de esa ciudad del sudoeste bonaerense. “La gente me decía en la recorrida que no afloje, que no me rinda, y les digo que yo no me rindo”, señaló después.

Asimismo, dijo estar “contenta de escuchar el aliento de aquellos que nos siguen acompañando”, luego de visitar una obra y caminar por el centro de la ciudad.

“Para mí y para Gustavo no hay balotaje, nosotros ganamos por un voto”, dijo en referencia al candidato local a la intendencia, Gustavo Oosteebaan, y pidió “boleta completa” para que Mauricio Macri pueda acceder a una segunda vuelta. “El balotaje nos va a hacer mejores, nos va a dar mejor democracia”, señaló la gobernadora en un salón colmado de simpatizantes.

“Cuando se pierde, no hay que enojarse con ese voto, hay que escucharlo. Y eso somos nosotros, la escucha”, sostuvo Vidal. También pidió a “ir a la plaza cada vez que nos convocan, a repartir boletas, a fiscalizar para demostrar que los que creemos en la democracia de verdad, somos millones”. En otro tramo, confió en que el resultado nacional aún se puede revertir.

docentes

En otro orden y sobre la situación de los docentes, la mandataria provincial expresó que “el salario de los docentes a partir de la paritaria que ya firmamos está protegido ante la inflación, porque tiene una cláusula gatillo que automáticamente con los datos de inflación del Indec se va ajustando para que el trabajador no pierda en relación a su salario”.

“Y a todos los trabajadores que no somos docentes los hemos protegido con el bono que estamos pagando ahora y seguimos con la paritaria abierta con el resto de los trabajadores”, afirmó Vidal en otro tramo de la entrevista.