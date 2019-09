De la bronca a la felicidad, los caballerosde la "U" ascendieron a Primera de hockey

Dejaron el invicto contra Vélez, pero la victoria de SAG le permitió asegurarse la vuelta a la máxima categoría

Adrián D'Amelio



Los jugadores de la "U" se fueron masticaron bronca al vestuario por la derrota que le propinó a Vélez Sarsfield 2 a 1. No es para menos, el equipo masculino de Universitario "A" había sufrido la primera derrota en lo que va del torneo metropolitano de hockey de Primera División B1 por lo que dejaba un invicto de 19 partidos (15 triunfos y 4 empates). Bien tarde, en la noche del domingo, y arriba del micro que traslada al plantel desde la Villa Olímpica velezana hacia nuestra ciudad se enteraron que desde Quilmes llegaban buenas noticias. La victoria como visitante de SAG de Los Polvorines sobre Martín Guemes 1 a 0 (gol de Iván Figueroa) le aseguraba el ascenso a la máxima categoría al conjunto de Gonnet, cuando todavía restan cuatro fechas para que culmine el certamen.

Por tal motivo esa desazón que reinaba entre jugadores y cuerpo técnico de la "U", como consecuencia del traspié ante Vélez, en el ómnibus que los estaba transportando hacía La Plata en un segundo se transformó en una euforia incontenible con festejos y cánticos al conocerse la información del triunfo de SAG, que después prosiguió en el quincho del club de la sede de Manuel B. Gonnet. Fue como una especie de desahogo, porque el objetivo está cumplido, devolver a Universitario "A" al círculo superior del hockey Metropolitano después de permanecer un año en la Primera B1.De acuerdo que a lo indica el reglamento de la AHBA, los dos primeros -después deberán jugar un partido para conocer el campeón de la categoría- ascenderán directamente; mientras que el tercero y cuarto tendrán que jugar un repechaje para tratar de pegar el salto de la categoría.

A esta altura del torneo, Universitario "A" -cumplida la noche fecha de la segunda ronda- marcha cómo único líder con 49 puntos; mientras que su escolta, el propio Vélez suma 45. Por su parte, SAG ocupa el tercer lugar con 40 y Martín Güemes cuarto con 39. En el caso de estos dos últimos clubes tienen un partido más jugado que la "U". En supuesto de ganar todos los partidos y que el conjunto de Gonnet pierda los cuatro que le restan lo podrían alcanzar en la cima, pero por contar con mayor cantidad de partidos ganados no le pueden arrebatar ni el primero, ni el segundo puesto por lo que el ascenso está asegurado.En tanto en lo que respecta al cotejo frente a Vélez, la "U" no estuvo en su nivel habitual de juego algo que también fue reconocido por los propios jugadores. El conjunto local se adelantó rápido en el marcador 2 a 0 con tantos de contragolpe por parte de Francisco Iodice y Juan Francisco Ramos; mientras que el descuento para Universitario "A" llegó a pocos minutos de finalizar el segundo cuarto por intermedio de Máximo Kiernan al aprovechar la precisa ejecución de un córner corto.Durante el tramo restante del partido -todo el complemento-, la "U" tuvo la posición de la bocha -con varios remates de posiciones fijas, ocho en total, e inclusive los jueces no le sancionaron un claro penal a su favor-, pero no supo sacar provecho de esa circunstancia con un Vélez que se se replegó y se defendió con uñas y dientes para llevarse tres puntos claves para tratar se conseguir el ascenso a Primera.

Para este partido frente a Vélez, el entrenador de la "U" Mariano Fernández dispuso el siguiente equipo: Renzo Marzola; Salvador Silveti, Juan Santiago Cavassa, Juan Pablo Cañete e Ignacio González; Maximo Kiernan, Guido Napolitano y Matias Zucca; Franco Cavassa, Manuel Iglesias y Sebastian Bruno; mientras que en el banco de relevos estuvieron Juan Terraciano, Martin Salinas, Valentino Di Salvo, Pedro Schinka, Lucio Napolitano y Gastón Moro.En la próxima jornada, Universitario "A" recibirá en su cancha de Gonnet a GEBA "B", que viene de ganarle a AACFQ "A" 2 a 1, donde se espera con toda la gente de la "U" celebrar el regreso a la máxima categoría del hockey metropolitano.