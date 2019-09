Una tarde al borde del peligro en el paseo que se arma a lo largo de diagonal 74

Gastón Ruta, La Plata “ La diagonal es muy linda para pasar la tarde en familia, tomar sol, unos mates y pasar el rato con los chicos, nosotros solemos venir los domingos. Además ahora es mejor porque arreglaron el camino, ya no hay pozos como había antes. Si me parece bien que se hagan operativos de control para que no anden conduciendo a toda velocidad, ni autos o motos que no tienen ni patente”