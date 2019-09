El vandalismo no frena y recuperar una fachada puede costar más de 40.000 pesos

A esa cifra se llega entre la eliminación de los grafitis, preparar las paredes, comprar la pintura y otros insumos, más la mano de obra y, si se necesita, alquilar andamios

Paredes, fachadas, cortinas metálicas, monumentos. El aerosol no perdona espacio donde pueda dejar su marca. La Plata en particular es una de las ciudades del país más castigadas con ese tipo de vandalismo, un accionar de manos anónimas que crece sin parar. Hoy repintar el frente una casa de medida estándar puede llegar a superar los $40 mil, mientras que renovar una persiana comercial (tomadas de punto por los grafiteros en este último tiempo) cuesta, no menos de $10 mil. El Municipio está lanzando ahora un plan para poner en valor los cerramientos de locales.

“Nunca vi una ciudad con tantas paredes pintadas. Todos los frentes de las casas y las persianas de los negocios. Vine hace dos años y estaba garabateada, pero ahora está peor. Y es la capital de la Provincia”, comentó sorprendida una vecina de Chacabuco que visitó por estos días La Plata.

A esta altura, es decir, después de años de que la Ciudad soporta la agresión contra sus muros y sus aberturas, de amanecer todos los días con nuevos grafitis, ya no hay cuadra platense que muestre frentes libres de garabatos y cuanto más céntrica sea la zona más pintarrajeada se ve.

Cuando esta oleada comenzó, más de una década atrás, los propietarios de viviendas o de locales comerciales, y hasta las mismas autoridades gubernamentales -también son blanco de la virulencia de las pintadas callejeras los edificios públicos-, solían expresar su molestia por estas acciones que arruinan las superficies de las construcciones. Ahora, ya hartos de blanquear y volver a pintar las paredes quién sabe cuántas veces los vecinos están resignados.

Hace unos años, entre las distintas políticas que implementaron contra las pintadas las gestiones comunales, se instrumentó un plan para preservar, por caso, las esculturas del patrimonio cultural platense, que contemplaba el uso de pintura anti grafiti. Ese medio de defensa contra el aerosol no es muy efectivo, pues sólo resulta si se trata a la mancha no bien fue inscripta; al intentar sacarla después de pasadas unas horas, ya no sale, según aseguran los especialistas.

En los últimos tiempos cobró un mayor interés para descargar grafitis las persianas comerciales. Un ejemplo de ese “furor” se ve a lo larga de las diez cuadras -de 54 a 64- del Centro Comercial de Calle 12: con los negocios cerrados todas las cortinas metálicas tienen algún que otro dibujo o inscripción incomprensible.

Volver a pintar el frente de una casa que fue objeto de grafitis tiene por estos días un costo elevadísimo. Un balde de 20 litros de látex cuesta entre $5.000 y $6.000 y esa cantidad de material alcanza para cubrir 50 metros cuadrados. Además, la mano de obra se cotiza, como mínimo, en $100 el metro cuadrado. Entonces, para poner a nuevo el frente de una vivienda de 8 metros por 4 hay que gastar cerca de $49 mil porque resta considerar otros insumos que hay que comprar para pintar una fachada.

El hartazgo de la gente por el estropeo permanente de sus propiedades llegó a tal punto que en algunos casos -incluidas viviendas particulares- se recurrió a los murales artísticos, como un modo de poner freno al vandalismo.

Algo similar propone ahora el Municipio, que busca con un nuevo proyecto, poner en valor el Centro Comercial de Calle 12 a través con intervenciones artísticas sobre las persianas de los locales. Se espera que con la iniciativa, según se resaltó, se genere “un paisaje artístico nocturno” y que el plan sirva para “disminuir los actos vandálicos en las estructuras metálicas”.

Al mismo tiempo, se apunta a promover el trabajo de artistas y muralistas locales, quienes podrán exhibir su arte en la vía pública.

El proyecto de la Dirección de Restauración Urbana dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, buscará el fomento de “obras que resulten identitarias para la comunidad, con el objetivo de brindar un espacio alternativo de arte de carácter público y democrático para la exhibición, exposición y preservación de producciones artísticas”, se puntualizó.

Para ver de noche

Estas obras previstas podrán ser contempladas en horarios nocturnos, ya que se debe tener en cuenta el horario laboral de los comercios. Asimismo, los domingos y feriados, días en los que los locales permanecen cerrados, el público también podrá disfrutar del arte.

Al respecto, el Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de la Comuna, Marcelo Leguizamón, explicó que “La Plata es una ciudad con un carácter artístico definido y que ha sido reconocida en el país y el mundo por ello, por eso este tipo de acciones ayudarán a visibilizar la potencialidad y promover la difusión de artistas locales, como así también impulsar el pasaje artístico de calle 12 como un atractivo turístico”.